Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Вчера мы в центральном офисе “Европейской Солидарности” отгрузили концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1″, – говорится в сообщении.

Порошенко напомнил, что 27 февраля в Черновцах вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных COVID-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать.

“Хочу принести искренние соболезнования семьям погибших. Очень благодарен, что наши партийная организация в Черновцах вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода. “Европейская Солидарность” объединяет людей, неравнодушных к чужому горю. Спасибо всем, кто присоединился!”- добавил он.

Лидер “ЕС” также подчеркнул, что беда случилась не только в Черновцах, но и по всей стране.

“Из-за преступного бездействия, некомпетентности и дилетантства власти мы сегодня столкнулись с как они это называют, “третьей волной” пандемии.

Заболеваемость в настоящее время превышает 10 тысяч в сутки. Количество госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч. Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация является критической. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворной, а сегодня они отправляются и в Черновцы”, – отметил он.