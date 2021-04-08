Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что политик пообщался с медработниками и поблагодарил их за самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь людей.

Кроме того, Порошенко заявил, что единственным правильным путем к преодолению эпидемии является массовая вакцинация. Однако это должна решать власть.

“Мы обращаемся ко всем производителям вакцин для того, чтобы поставки вакцин в Украине были ускорены. Но хочу подчеркнуть, что решением Всемирной организации здравоохранения вакцины продаются только правительствам государств”, – отметил Порошенко.

Он добавил, что обратился к социально ответственному бизнесу, в частности к руководству компании “Рошен”, Coca-Cola, Unilever с просьбой помочь в закупке вакцины, чтобы облегчить бремя для бюджета. Порошенко подчеркнул, что независимо от наличия средств человечество должно быть защищено.

Также лидер “ЕС” призвал людей прививаться, ведь таким образом можно предотвратить распространение коронавируса.

“Вакцинироваться надо всем и немедленно. А проблема в другом – когда все убедились, что массовая вакцинация единственная даст коллективный иммунитет без большого количества жертв – вакцинироваться нечем. Потому на вопрос, где взять вакцину, власть не дала ответ. Пока осталось в наличии чуть меньше 200 тысяч доз вакцины индийского производства CoviShield. И 215 тыс. доз вакцины китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту”, – заявил он.

Порошенко сообщил, что “ЕС” требует от Правительства заключить конкретное соглашение и обеспечить поставки до июня-июля месяца 3-4 млн доз вакцины. Фракция готова участвовать в переговорном процессе.

Он также обратился к правительствам дружественных государств, которые завершают вакцинацию с призывом помочь Украине срочно получить еще 10 млн доз вакцин.

“Это возможно сделать в ближайшие два месяца. И тогда у нас будет 15 млн доз”, – отметил он.

Пятый президент также попросил Кабмин разрешить органам местного самоуправления закупать вакцину.