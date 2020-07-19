Об этом сообщила пресс-служба “ЕС”.

В частности, 1000 тестов получила Тернопольская университетская больница, еще по 400 тестов – Тернопольская городская больница № 2 и Теребовлянская центральная районная больница.

“Вы открывали этот корпус, он оснащен, пожалуй, мощнее всех из всех лабораторных центров страны. Я благодарю за ту помощь, которую вы постоянно оказываете нашему коллективу. Мы хорошо понимаем стоимость лабораторного оборудования, эти методики, которые вы даете, дают нам возможность мониторить ситуацию в коллективе. Это уже вторая серия тестов, которую мы получаем. По первой программе почти 300 работников были протестированы. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается, и мы должны понимать, что мониторинг медицинского персонала – это одна из важнейших целей”, – отметил генеральный директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар.

В то же время, Порошенко отметил, что власти обещали медикам защиту, а вместо этого 900 тонн масок в начале эпидемии были вывезены за границу.

“Наша команда, видя неуклюжесть действий власти, завезла 130 тысяч защитных антивирусных костюмов высокого качества. И я счастлив, что мы защитили сотни, а может и тысячи врачей. Более трех тысяч попало именно в Тернопольскую область. Дополнительно завезли защитные маски, антивирусные очки, пульсоксиметры. Возобновили аппараты ИВЛ. Завезли уникальные передовые тесты. Тесты бесплатные. Они только разработаны, разработка завершилась 10 мая, а уже 17 мая первая партия была в Украине. 2000 тестов за счет нашей команды в Тернопольскую область были поставлены в прошлом месяце. Сегодня – еще почти 2000 тестов. В первую очередь врачи должны пройти надежное тестирование для того, чтобы найти антитела и провести диагностику. Я очень хотел бы, чтобы наши врачи были защищены”, – отметил он.

Кроме того, лидер “ЕС” напомнил, что инициировал введение страхования для медиков на случай заболевания коронавирусной болезнью. Однако монобольшенство фактически обмануло врачей, выхолостив закон о страховании.

“Просто обманули врачей. У нас было – те, кто заболел, получают компенсацию от государства столько, сколько получает раненый воин. В зависимости от тяжести болезни 100-200-300 тысяч. Не дай Бог, болезнь привела к трагическим последствиям – миллион шестьсот тысяч. Относительно страхования врачей от болезни они сказали: только тогда, когда врач станет инвалидом. Но от коронавируса инвалидами не становятся. Или умирают, или выздоравливают. И вы просто обманываете людей”, – подчеркнул он.