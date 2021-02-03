Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение СНБО о прекращении вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik, которые связывают с кумом российского президента Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает пресс служба “Европейской солидарности”.

“Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты”, – заявил Порошенко.

Однако он возмущен тем, что президент два года тянул с этим решением.

“В октябре 2018 именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не была реализована тогда, состоит в том, что она наложилась на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. и, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это – ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил “а почему же это решение не принял Порошенко “, – заявил он.

Также Порошенко поинтересовался, почему решение СНБО не касается канала “Наш”, “где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов”.

Он выразил надежду, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием.

“Тем не менее политически мы поддерживаем решение СНБО, которое направлено на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах”, – отметил пятый президент.