Об этом сообщает телеканал “Прямий”.

“Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, которая провалила оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я на себе знаю, что такое трудно переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу”, – отметил пятый президент Украины.

Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого “локдауна выходного дня”, но забывает говорить о деньгах.

“Люди должны есть, платить за квартиры – люди имеют расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые с коронавирусного фонда 40 млрд”, – отмечает Порошенко.

“Средства из фонда должны расходоваться не в дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оборудование”, – отмечает лидер “Европейской Солидарности”.

“Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждое кровать, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя”, – отмечает пятый президент.

Как сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В своем посте, посвященном этому, Зеленский раскритиковал оппонентов за то, что они злорадствуют над его болезнью.