Трансляция с места событий осуществлялась на Facebook-странице “ЕС”.

Сторонники и однопартийцы Порошенко организовали у здания ГБР акцию в поддержку пятого президента и против политических репрессий. Пока политик находился на допросе, участники акции скандировали “Позор ГБР!” Также нардепы от “ЕС” выступили с заявлениями у здания ведомства.

Петр Порошенко пришел к ГБР около 12:00. Перед тем, как пойти на допрос, он выступил с обращением к сторонникам.

“Могли ли вы себе представить всего 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, который пригласил российские войска в Украину, который вместе с Путиным виноват в оккупации? На сегодняшний день речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотах, волонтерах. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виноваты лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся”, – отметил Порошенко.

Политик добавил, что нынешние действия власти разрушают армию, и страна сегодня не способна противостоять агрессору. Также Порошенко назвал недостаточными усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.

“Время быть вместе, время, когда оппозиция должна объединиться, время, когда мы с вами должны защитить Украину. И сейчас я иду к этим нечестивцам для того, чтобы сказать все, что я думаю о них. И я благодарю вас за поддержку. Сегодня я пойду и на неправедный суд, и я твердо убежден, что когда мы вместе – мы победим”, – заявил Порошенко.

В данный момент допрос уже завершился. Его детали ни пятый президент, ни его адвокаты пока не озвучили. В 14:00 в Печерском районном суде Киева должно стартовать заседание по избранию меры пресечения Порошенко (по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки).

Ранее ГБР обнародовало заявление, что вызывает Порошенко на 30 июня “для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753”.

Как сообщает агентство “Укринформ”, соответствующее уголовное производство было зарегистрировано по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента в период правления Виктора Януковича – Андрея Портнова “по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия”.

Впоследствии допрос перенесли на 1 июля.