Найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп від імені п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка проти журналіста Дмитра Гордона.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу адвокат п’ятого президента Ілля Новіков.

Йдеться про заяву Дмитра Гордона, яку він зробив 7 травня в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“7 травня цього року в ефірі ток-шоу “Свобода слова” відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко “вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь”, – зазначив адвокат.

Новіков додав, що в Дмитра Гордона “є давня історія його коментарів” щодо політики Петра Порошенка.

“Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова”, – наголосив Новіков.

Адвокат зауважив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами “я вважаю”, “це моя думка”, а далі йде не думка, а ствердження, не користується “абсолютним імунітетом”.

“Ми анонсуємо, що найближчим часом, у найближчі дні, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде подано перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження”, – наголосив адвокат.

Він уточнив, що в Гордона буде можливість “висловитися з цього приводу” і надати докази на підтвердження своїх заяв (якщо такі докази загалом існують).

“Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає”, – заявив Новіков.

“Так чи інакше буде можливість дати пояснення не у форматі ток-шоу, яке мало до чого зобов’язує, а у форматі формалізованої судової процедури. До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав. Ми обрали такий спосіб повідомити про це публічно, тому що Гордон є публічною особою. А питання про свободу слова – це важливе питання. І зловживання свободою слова – це його складова частина. І про це потрібно говорити вголос”, – підсумував Новіков.

У вказаному випуску політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” Дмитро Гордон стверджував, що п’ятий президент України Петро Порошенко нібито домовився з лідером Росії Володимиром Путіним щодо відведення українських військ з Маріуполя. Така заява пролунала під час обговорення ролі добровольчого полку “Азов” у війні на Донбасі та загалом про діяльність цього формування в Україні.

“Дуже важливий момент: Маріуполь врятував полк “Азов”… Я знаю, що керівництво України здійснило злочинну угоду з керівництвом Росії та віддало наказ українській армії залишити Маріуполь. Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя. І ці хлопці (з “Азова”, – ред.)… врятували Маріуполь”, – стверджував Гордон під час ток-шоу.