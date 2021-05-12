Про це поінформував сьогодні на брифінгу адвокат п’ятого президента Ілля Новіков.
Йдеться про заяву Дмитра Гордона, яку він зробив 7 травня в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
“7 травня цього року в ефірі ток-шоу “Свобода слова” відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко “вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь”, – зазначив адвокат.
Новіков додав, що в Дмитра Гордона “є давня історія його коментарів” щодо політики Петра Порошенка.
“Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова”, – наголосив Новіков.
Адвокат зауважив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами “я вважаю”, “це моя думка”, а далі йде не думка, а ствердження, не користується “абсолютним імунітетом”.
“Ми анонсуємо, що найближчим часом, у найближчі дні, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде подано перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження”, – наголосив адвокат.
Він уточнив, що в Гордона буде можливість “висловитися з цього приводу” і надати докази на підтвердження своїх заяв (якщо такі докази загалом існують).
“Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає”, – заявив Новіков.
“Так чи інакше буде можливість дати пояснення не у форматі ток-шоу, яке мало до чого зобов’язує, а у форматі формалізованої судової процедури. До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав. Ми обрали такий спосіб повідомити про це публічно, тому що Гордон є публічною особою. А питання про свободу слова – це важливе питання. І зловживання свободою слова – це його складова частина. І про це потрібно говорити вголос”, – підсумував Новіков.
У вказаному випуску політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” Дмитро Гордон стверджував, що п’ятий президент України Петро Порошенко нібито домовився з лідером Росії Володимиром Путіним щодо відведення українських військ з Маріуполя. Така заява пролунала під час обговорення ролі добровольчого полку “Азов” у війні на Донбасі та загалом про діяльність цього формування в Україні.
“Дуже важливий момент: Маріуполь врятував полк “Азов”… Я знаю, що керівництво України здійснило злочинну угоду з керівництвом Росії та віддало наказ українській армії залишити Маріуполь. Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя. І ці хлопці (з “Азова”, – ред.)… врятували Маріуполь”, – стверджував Гордон під час ток-шоу.
- Раніше п’ятий президент Петро Порошенко подав позов про захист честі та гідності проти Міністерства внутрішніх справ і заступника голови МВС Антона Геращенка (через його заяви про нібито причетність партії “Європейська Солідарність” та особисто Порошенка до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях на Банковій).