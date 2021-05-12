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Порошенко подав позов проти Геращенка та МВС, – адвокат

Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко подав позов проти заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та установи, у якій він працевлаштований.

Среда, 12 мая 2021, 19:54

Про це на брифінгу заявили адвокати Порошенка.

Зокрема, Ігор Головань зазначив, що сторона захисту вже чекає на перше судове засідання у цій справі.

“Позов подано, і відповідно відповідачем там є сам Антон Геращенко, а також і установа, в якій він працює — Міністерство внутрішніх справ України. Вони відповідачі в цій справі, яка поки що просувається, але не дуже швидко, тому що підсудність там територіальна — це Печерський районний суд Києва. Відповідно, наскільки я пам’ятаю, там лише зараз призначено склад суду. І ми ще не знаємо про дату першого судового засідання, але ми впевнені, що справа буде просуватися”, – наголосив Головань.

Він додав, що за наклепи на Порошенка Геращенко та МВС понесуть встановлену законом відповідальність.

Раніше про позов Порошенка проти Геращенка та МВС повідомляв нардеп Андрій Парубій. За його словами, Порошенко подав позов про захист честі та гідності.

У “Європейській Солідарності” нагадали про стеження за депутатом Київради Віктором Кононенком. У партії вважають, що незаконне стеження поліції за ветераном і депутатом від партії може бути пов’язане з заявами про нібито причетність “ЄС” та особисто Петра Порошенка до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях на Банковій.

“Петро Порошенко надіслав до суду позов проти МВС і особисто Антона Геращенка з вимогою визнати цю інформацію неправдивою, такою, що принижує його честь та гідність. Завдає шкоди його репутації”, – сказав тоді Парубій.

30 березня, вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”.

Теги: МВС, Антон Геращенко, ЕС, Ігор Головань, МВД, Петр Порошенко

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