Порошенко поделился стратегией освобождения захваченных Россией украинских территорий

В День Соборности Украины, 22 января, пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал, что нужно делать, чтобы приблизить возвращение захваченных Россией территорий и людей в единое соборное государство.

Об этом говорится в видеообращении Порошенко.

В частности, Порошенко отметил необходимость восстановления усилия для принятия “дорожной карты” Минска. Он отметил, что эта “дорожная карта” должна предусматривать четкую последовательность шагов – сначала достижения безопасности, а затем и политические вопросы.

“Наша команда в свое время вместе с Германией и Францией почти дожали Россию до согласования такого документа. И в 2018 году Путин в ожидании смены власти в Украине поставил эту дискуссию на паузу. Непрофессиональная команда новой украинской власти сняла этот вопрос с повестки дня, и только теперь ей доходит, что это была ошибка”, – сказал Порошенко.

Он отметил, что существует шанс исправить эту ошибку до конца 2021 года, пока на посту канцлера Германии остается Ангела Меркель, а в США начинает каденцию Джо Байден.

То же касается и введения миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса.

“Когда вы в последний раз слышали от украинской власти требование к нашим партнерам усилить санкционное давление на Россию? Над этим надо упорно работать. На дипломатическом фронте не может быть никакого перемирия. Там осада Кремля должна продолжаться непрерывно”, – считает Порошенко.

К тому же Порошенко призвал ввести американскую сторону в переговоры по Донбассу и Крыму, в частности в нормандский формат.

Также Порошенко отметил, что сейчас существует возможность усилить давление на РФ.

“Власти не следует раздражать общество пустыми разговорами. Это же замечание касается также попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля. Особенно теперь, когда поставки американского сжиженного газа нанесли мощный удар по позициям российского Газпрома в Европе. Когда есть шанс “осушить” Северный поток-2, заблокировав этот проект “, – отмечает Петр Порошенко.

Он добавил, что накануне осенних выборов в Государственную думу в России существует шанс пошатнуть основу путинского режима. В частности он вспомнил фильм российского оппозиционера Алексея Навального о замке Путина на берегу Черного моря.

“Представьте себе, фильм-расследование Навального о самом дорогом доме мира, который принадлежит коррумпированному кремлевском диктатору, на сегодня уже собрал пятьдесят три миллиона просмотров. Это – серьезный удар по Кремлю”, – отметил лидер “ЕС”.

В заключение Порошенко поздравил страну с праздником.

“Разнообразие страны не является нашим недостатком. Оно, наоборот, делает нас богаче, а общее чувство соборности – сильнее. Главным же гарантом мира и соборности остается наша армия. И сегодня прежде всего поздравляем воинов, которые защищают Украину от российской агрессии”, – сказал Порошенко.