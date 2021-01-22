Порошенко поделился стратегией освобождения захваченных Россией украинских территорий

Об этом говорится в видеообращении Порошенко.
В частности, Порошенко отметил необходимость восстановления усилия для принятия “дорожной карты” Минска. Он отметил, что эта “дорожная карта” должна предусматривать четкую последовательность шагов – сначала достижения безопасности, а затем и политические вопросы.
“Наша команда в свое время вместе с Германией и Францией почти дожали Россию до согласования такого документа. И в 2018 году Путин в ожидании смены власти в Украине поставил эту дискуссию на паузу. Непрофессиональная команда новой украинской власти сняла этот вопрос с повестки дня, и только теперь ей доходит, что это была ошибка”, – сказал Порошенко.
Он отметил, что существует шанс исправить эту ошибку до конца 2021 года, пока на посту канцлера Германии остается Ангела Меркель, а в США начинает каденцию Джо Байден.
То же касается и введения миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса.
“Когда вы в последний раз слышали от украинской власти требование к нашим партнерам усилить санкционное давление на Россию? Над этим надо упорно работать. На дипломатическом фронте не может быть никакого перемирия. Там осада Кремля должна продолжаться непрерывно”, – считает Порошенко.
К тому же Порошенко призвал ввести американскую сторону в переговоры по Донбассу и Крыму, в частности в нормандский формат.
Также Порошенко отметил, что сейчас существует возможность усилить давление на РФ.
“Власти не следует раздражать общество пустыми разговорами. Это же замечание касается также попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля. Особенно теперь, когда поставки американского сжиженного газа нанесли мощный удар по позициям российского Газпрома в Европе. Когда есть шанс “осушить” Северный поток-2, заблокировав этот проект “, – отмечает Петр Порошенко.
Он добавил, что накануне осенних выборов в Государственную думу в России существует шанс пошатнуть основу путинского режима. В частности он вспомнил фильм российского оппозиционера Алексея Навального о замке Путина на берегу Черного моря.
“Представьте себе, фильм-расследование Навального о самом дорогом доме мира, который принадлежит коррумпированному кремлевском диктатору, на сегодня уже собрал пятьдесят три миллиона просмотров. Это – серьезный удар по Кремлю”, – отметил лидер “ЕС”.
В заключение Порошенко поздравил страну с праздником.
“Разнообразие страны не является нашим недостатком. Оно, наоборот, делает нас богаче, а общее чувство соборности – сильнее. Главным же гарантом мира и соборности остается наша армия. И сегодня прежде всего поздравляем воинов, которые защищают Украину от российской агрессии”, – сказал Порошенко.