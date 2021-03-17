Об этом в видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

Порошенко поблагодарил лидера США за последовательную поддержку нашего государства и призвал президента Зеленского наконец отреагировать конкретными действиями на публичную информацию американских партнеров относительно агента Кремля Деркача и коррупционера Коломойского.

“Путин – убийца”. То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины – на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В общем – за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моей инаугурации в июне 2014 года”, – заявил Порошенко.

“То, что Байден – надежный союзник Украины в нашей обороне от российской агрессии и в проведении реформ, знаю не понаслышке, а по собственному опыту и общению. У меня с ним было более десяти встреч и более двадцати телефонных разговоров. Президент Байден – большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции. Однако Офис украинского президента пока демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью, и даже больше – рискует ее потерять”, – подчеркнул пятый президент.

Он напомнил – вчера американская разведка официально заявила, что народный депутат Украины Андрей Деркач связан с российскими спецслужбами и является агентом Кремля, который по заданию Путина вмешивался в ход избирательной кампании в США.В И распространял с этой целью сфабрикованные фейки относительно Порошенко и Байдена.

“Подтверждено то, что мы, “Европейская Солидарность”, говорим почти год. Деркач является государственным предателем, откровенно работает на Россию и против Украины. По требованию Зеленского правоохранительные органы фабрикуют дела против ветеранов, волонтеров, добровольцев, активистов. Что еще нужно, чтобы служба безопасности Украины предъявила обвинения Деркачу? Я понимаю, что глава СБУ Иван Баканов “сел в шпагат”. Мало того, что он земляк, друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Он прекрасно помнит, как в мае прошлого года Зеленский публично поддержал действия Деркача. Прямо на пресс-конференции, грубо нарушая законодательство Украины, Зеленский оказывал давление на правоохранительные органы. Требовал от Генеральной прокуратуры привлечь к ответственности за государственную измену. Но не Деркача, а Порошенко”, – напоминает лидер “ЕС”.

Нельзя маниакальное преследование политических оппонентов переносить в международную плоскость, ставя под удар мощную поддержку Украины со стороны партнеров – убежден Петр Порошенко.

“Мы все прекрасно понимаем, что инспирированный Деркачем скандал произошел по согласованию и режиссурой Офиса президента. Или кто-то действительно верит, что лидер фракции “Слуга народа” Арахамия и различные дубинские по собственной инициативе, а не по инструкции Зеленского требовали создания следственной комиссии по контактам Порошенко-Байдена? И, кстати, до сих пор не отозвали проект соответствующего постановления”, – отметил Порошенко.

“Пришло время исправлять ошибки. Мяч – на стороне Зеленского. От его действий зависит, не потеряет ли Украина стратегическое партнерство с США, жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимое для нас, чтобы выстоять в войне с Россией. Америка видела нашу борьбу на Майдане и на фронте. Она чувствует мощную общественную поддержку западного вектора развития государства. Она признала успешность многих реформ, которые внедрены в нашей стране. Стратегически Соединенные Штаты доверяют Украине. А вот Зеленскому такое доверие еще предстоит получить”, – говорит Петр Порошенко.

О чем идет речь в отчете американской разведки?

Разведка США представила рассекреченный доклад с доказательствами относительно вмешательства России в процесс американских президентских выборов. В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично курировал некоторые процессы несанкционированного вмешательства.

По данным разведки, Путин и ряд российских правительственных организаций прилагали усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических споров в США.

“Ключевым элементом стратегии Москвы во время этого избирательного цикла было использование людей, связанных с российской разведкой, чтобы продвигать нарративы, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена, – через американские СМИ, чиновников, известных личностей, включая приближенных к экс-президенту Трампу и его администрации”, – говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы.

Также отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач в 2020 году четыре раза публиковал аудиозаписи, которыми пытался доказать причастность Джо Байдена к якобы коррупционным действиям, связанным с Украиной. Такие действия нардепа были направлены на “обеспечение переизбрания президента Трампа”.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась неизменной: якобы коррупционные связи между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

По данным разведки США, российские спецслужбы “использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и связи этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”.