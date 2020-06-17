По приглашению президента Европейской народной партии глава политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В мероприятии также приняли участие президент Европейской народной партии Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении и лидеры других политических партий – членов семьи Европейской народной партии.

В своем выступлении Порошенко выразил глубокую благодарность лидерам Европейского Союза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с Евросоюзом.

Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.

“Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств – Украины, Грузии и Молдовы – и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС”, – отметил Порошенко.

Пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны Европейской народной партии и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.

Он еще раз поблагодарил лидеров Евросоюза за решение ввести для граждан Украины безвизовый режим, который открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений и укрепил взаимное доверие. В этом контексте Порошенко выразил надежду на скорейшее снятие коронавирусных ограничений поездок украинских граждан в страны ЕС.

Глава “Европейской Солидарности” высоко оценил гуманитарную и макрофинансовую поддержку, которую оказывают европейские партнеры Украины в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Порошенко обратил внимание лидеров Европейской народной партии на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.

“Россия продолжает агрессию против Украины в Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины – мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка”, – отметил пятый президент.

Он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающейся ползучой аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.

Порошенко выразил надежду на решение июньского Европейского Совета о продлении на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций и призвал европейских лидеров к дальнейшему усилению ограничительных мер против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.

В связи с последними действиями власти по использованию судопроизводства и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами пятый президент подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.

“Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине – основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это – прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня – не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины”, – отметил лидер “Европейской Солидарности”.