Об этом сообщает пресс-служба партии.
В мероприятии также приняли участие президент Европейской народной партии Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении и лидеры других политических партий – членов семьи Европейской народной партии.
В своем выступлении Порошенко выразил глубокую благодарность лидерам Европейского Союза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с Евросоюзом.
Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.
“Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств – Украины, Грузии и Молдовы – и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС”, – отметил Порошенко.
Пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны Европейской народной партии и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.
Он еще раз поблагодарил лидеров Евросоюза за решение ввести для граждан Украины безвизовый режим, который открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений и укрепил взаимное доверие. В этом контексте Порошенко выразил надежду на скорейшее снятие коронавирусных ограничений поездок украинских граждан в страны ЕС.
Глава “Европейской Солидарности” высоко оценил гуманитарную и макрофинансовую поддержку, которую оказывают европейские партнеры Украины в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Порошенко обратил внимание лидеров Европейской народной партии на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.
“Россия продолжает агрессию против Украины в Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины – мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка”, – отметил пятый президент.
Он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающейся ползучой аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.
Порошенко выразил надежду на решение июньского Европейского Совета о продлении на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций и призвал европейских лидеров к дальнейшему усилению ограничительных мер против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.
В связи с последними действиями власти по использованию судопроизводства и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами пятый президент подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.
“Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине – основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это – прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня – не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины”, – отметил лидер “Европейской Солидарности”.
- 11 июня исполнилось три года с момента вступления в силу безвизового режима для Украины.