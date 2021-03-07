Кремль замораживает свои отношения с Европой, поскольку любые демократические процессы в России представляют угрозу для российского президента Владимира Путина и его власти.

Об этом в интервью французскому изданию “L’Express” сказал пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что визит в Москву верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ярко продемонстрировал настоящие намерения Путина.

“Я лично знаю Жозепа Боррелля. Это сильный и умный человек – настоящий лидер. Я не буду комментировать насколько своевременным или нет был его визит в Москву. Однако я думаю, что эта поездка была полезной, поскольку ярко продемонстрировала истинные намерения Путина”, – считает Порошенко.

“Россия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в России. А больше демократии в России означает конец режима Путина. Так что не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепу Боррелю, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем”, – убежден Порошенко.

Он также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика из-за его позиции по Крыму, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.

“Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле”, – заявил Порошенко.

“Действительно, важно посмотреть, как русский народ протестует против коррупции, эрозии демократии и свободы слова в своей стране. По всем этим причинам Запад должен поддерживать Алексея Навального путем введения новых санкций против режима Путина, который уже платит очень высокую цену”, – убежден лидер партии “Европейская Солидарность”.