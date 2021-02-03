Порошенко похвалил СБУ за успешную спецоперацию касательно Козака и его каналов, – видео

Covid-19 Украина

обновлено 04.02.2021 в 00:02

Всего:

1227164 (+3285)

Болеют:

158602 (+3285)

Выздоровели:

1045473 (+10101)

Умерло:

23089 (+165)

04 февраля

00:31 В «Слуге народа» анонсировали третью попытку назначить Витренко
00:14 «Будут действовать жестко и адекватно»: МВД готовится к возможным провокациям из-за санкций СНБО

03 февраля

23:53 Санкции против телеканалов группы Медведчука: Что говорят Данилов и Зеленский о возможности введения против других СМИ
23:11 Резников заявил, что УПЦ МП должна официально признать свою принадлежность к РПЦ
22:43 Запрет на обмен: Резников рассказал, что будет с рублем после деоккупации Донбасса
22:31 Верховный суд отказался разбираться в ситуации с отстранением Тупицкого указом Зеленского
22:19 Поиски происхождения COVID-19: эксперты ВОЗ посетили лабораторию в Ухане
21:52 Главу ОАСК Вовка приведут в суд принудительно: решение ВАКС
21:46 В Сети появилось последнее видео с Марадоной перед его смертью
21:08 Генпродюсер телеканала «Наш» уволился: в некоторых вещах не могу переступить через себя
20:58 Кипр обновил правила въезда для туристов: что изменилось
20:40 Глава нацсоюза журналистов вступился за каналы, связанные с Медведчуком: реакция представителей СМИ
20:36 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 3 февраля
20:13 В МОЗ ответили, будут ли в первую очередь вакцинировать руководство государства
19:56 В Китае детям запретили приносить в школу мобильные телефоны
19:38 В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
19:23 Zoom добавляет новую функцию, чтобы не потерять популярность после пандемии
19:21 Россия и США продлили ядерный договор на 5 лет
19:17 Участники хора воскресной службы Канье Уэста подали на него в суд
18:44 До 425 тыс. штрафа или тюрьма: Рада хочет усилить ответственность за незаконное выселение из жилья
18:39 Резников рассказал, что будет с россиянами, которые проживают в Крыму, после деоккупации
18:35 COVID-19: Швеция вводит новые ограничения на поездки для иностранцев
18:34 Пит Буттиджич стал первым открытым геем на посту министра США
18:12 Порошенко похвалил СБУ за успешную спецоперацию касательно Козака и его каналов, – видео
17:55 Церемония вручения «Золотого глобуса» впервые пройдет в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке
17:53 Генштаб назвал российские проекты, которые маскируются под Telegram-каналы украинской армии
17:51 Рада существенно повысила штрафы за нарушение пожарной безопасности: детали
17:42 В Украине может появиться поселок Нью-Йорк: комитет Рады поддержал переименование
17:17 Поставки PS5 достигли отметки в 4,5 млн консолей к концу 2020 года
17:15 В Украине создают Национальную веб-платформу ЦПАУ

Порошенко похвалил СБУ за успешную спецоперацию касательно Козака и его каналов, – видео

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Тараса Козака.

Среда, 3 февраля 2021, 18:12

Об этом он заявил в своем видеообращении.

“Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц с украинской регистрацией. Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне, как президенту, подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом”, – заявил Порошенко.

Также он добавил, что ждет привлечения членов террористической организации к ответственности.

“Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни СБУ и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей”, – добавил нардеп.

При этом Порошенко отметил, что для власти не могут существовать двойные стандарты. Он напомнил, что закупка угля и электроэнергии у страны-агрессора и боевиков несет прямую угрозу нацбезопасности Украины.

“Вместе с тем, я хочу надеяться, что наши иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью”, – добавил Порошенко.

Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOneZIK и “112 Украина”.

  • Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
  • Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.
  • Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Теги: видео, Петр Порошенко, санкции, СБУ, Тарас Козак

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook