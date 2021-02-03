Порошенко похвалил СБУ за успешную спецоперацию касательно Козака и его каналов, – видео

Об этом он заявил в своем видеообращении.
“Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц с украинской регистрацией. Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне, как президенту, подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом”, – заявил Порошенко.
Также он добавил, что ждет привлечения членов террористической организации к ответственности.
“Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни СБУ и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей”, – добавил нардеп.
При этом Порошенко отметил, что для власти не могут существовать двойные стандарты. Он напомнил, что закупка угля и электроэнергии у страны-агрессора и боевиков несет прямую угрозу нацбезопасности Украины.
“Вместе с тем, я хочу надеяться, что наши иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью”, – добавил Порошенко.
Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.
- Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
- Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.
- Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.