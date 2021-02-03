Порошенко похвалил СБУ за успешную спецоперацию касательно Козака и его каналов, – видео

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Тараса Козака.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

“Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц с украинской регистрацией. Это впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне, как президенту, подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом”, – заявил Порошенко.

Также он добавил, что ждет привлечения членов террористической организации к ответственности.

“Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни СБУ и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей”, – добавил нардеп.

При этом Порошенко отметил, что для власти не могут существовать двойные стандарты. Он напомнил, что закупка угля и электроэнергии у страны-агрессора и боевиков несет прямую угрозу нацбезопасности Украины.

“Вместе с тем, я хочу надеяться, что наши иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, которое было принято сегодня ночью”, – добавил Порошенко.