Об этом Порошенко заявил на брифинге под стенами Государственного бюро расследований, сообщает корреспондент #Букв.
По словам Порошенко, то, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями.
“То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Потому что Европейский союз – это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие – Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему в Россию, он вам расскажет, чем он закончил”, – обратился Порошенко к Зеленскому.
Пятый президент подчеркнул, что за этот год ГБР очень тщательно изучило каждую минуту его пребывания на посту президента.
“А я работал и до 2 часов, и до 3 часов, и до 5 часов утра, я не так быстро устаю как Владимир Александрович. И после того, как было найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5-и, 7-и, 13-и, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972-го, 73-го, 74-го годов, когда я в Болградской средней школе №2 Одесской области получал в первом, втором, третьем и других классах похвальные листы как отличник. А вот Порошенко завышали оценки? И привлечь к ответственности надо его первую учительницу”, – иронизирует Петр Порошенко.
По его словам, все дела против него строятся на лжи.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.
- 10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.