Об этом Порошенко заявил на брифинге под стенами Государственного бюро расследований, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Порошенко, то, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями.

“То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Потому что Европейский союз – это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие – Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему в Россию, он вам расскажет, чем он закончил”, – обратился Порошенко к Зеленскому.

Пятый президент подчеркнул, что за этот год ГБР очень тщательно изучило каждую минуту его пребывания на посту президента.

“А я работал и до 2 часов, и до 3 часов, и до 5 часов утра, я не так быстро устаю как Владимир Александрович. И после того, как было найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5-и, 7-и, 13-и, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972-го, 73-го, 74-го годов, когда я в Болградской средней школе №2 Одесской области получал в первом, втором, третьем и других классах похвальные листы как отличник. А вот Порошенко завышали оценки? И привлечь к ответственности надо его первую учительницу”, – иронизирует Петр Порошенко.

По его словам, все дела против него строятся на лжи.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.