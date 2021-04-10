Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Цель этого плана – защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни”, – отметил Порошенко.

По его словам, прежде всего надо быстро получить достаточное количество вакцин, которая позволит сформировать коллективный иммунитет.

“Сейчас осталось в наличии немного меньше 200 тысяч вакцин индийского производства CoviShield. И 215 тысяч вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту”, – призвал лидер “ЕС”.

Он также предложил обратиться к руководству компании Novavax, правительствам дружественных стран, которые завершают вакцинацию для срочного предоставления Украине еще 10 миллионов доз вакцин.

Кроме того, Порошенко призвал увеличить расходы на закупку вакцин минимум на 5 млрд грн, для чего необходимо внести изменения в Государственный бюджет Украины.

Среди предложений, которые разработала “Европейская Солидарность” – не только обеспечить наличие вакцины, но и тщательно проработать логистику для того, чтобы сотни тысяч украинцев ежедневно имели возможность сделать прививку, а также подготовить инфраструктуру.

Порошенко настаивает на проведении заседания СНБО с привлечением представителей парламентских фракций. Утверждения и исполнения действующего плана по подготовке пунктов прививки, холодильных установок, транспорта, обучение медицинского персонала и других вопросов.

Он отметил, что еще одна неотложная задача – расширение количества больничных коек с подведенным кислородом. Для этого он призвал открыть для пациентов с COVID-19 ведомственные больницы (Национальной академии медицинских наук, больницы МВД, больницы железной дороги, СБУ, Государственной пограничной службы, ГУД в Феофании и другие).

Порошенко также требует обеспечить социальную защиту медиков в полном объеме.

Он также отметил, что ведущие производители заканчивают разработку и испытание препаратов, облегчающих течение и лечение коронавируса, поэтому следует заключить контракты на поставку в Украину лекарств от COVID-19 после завершения их испытания.

Важно также обеспечить экономическую защиту граждан, страдающих от последствий пандемии.

“Нам надо сейчас защитить людей путем продолжения налоговой скидки для физических лиц на 2021 год и особенности налогообложения юридических лиц для тех, кто предоставляет сейчас благотворительную помощь больным и больницам. Вычислить расходы семей на тесты и лечение ковида с базового налогообложения физических лиц, обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции учреждения здравоохранения, учреждения образования, обеспечить пенсионеров, многодетные семьи. Нами вчера было принято решение, что “ЕС” с этой пятницы восстанавливает рассылку продуктовых пакетов, которые в прошлом году помогли десяткам тысяч семей удержаться, защититься и выжить”, – пояснил Порошенко.

Кроме того, лидер “ЕС” призвал власти разработать и согласовать с международными партнерами паспорт вакцинации, который начнет действовать в Евросоюзе с 15 июня 2021 года.

Также, по мнению Порошенко, нужно обеспечить муниципальный и коммерческий доступ к вакцинам. При этом необходимо установить ограничения на цену вакцин, тестов, лекарств и предусмотреть ответственность за сделки с вакцинами.

Он также спрогнозировал, что прививки надо будет периодически повторять. Поэтому необходимо ввести механизмы государственно-частного партнерства для инвестирования в производство вакцин на территории Украины, создание для этого производственных мощностей, приобретение необходимых лицензий.