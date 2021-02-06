Об этом сообщили в пресс-службе партии. Также об этом сообщается на официальной Facebook-странице политика.

“У меня нет вопроса к Джозефу Байдену, почему Украина до сих пор не в НАТО. Это как выдвигать претензии к Илону Маску, почему мы до сих пор не полетели на Марс. Или винить Евросоюз, почему в Украине до сих пор не началась вакцинация, хотя она уже идет полным ходом в Алжире, в Бангладеш, в Пакистане и в десятках других стран. Да, решение о принятии Украины в Евросоюз или НАТО будут принимать наши партнеры, которые уже являются членами этих международных структур. Но наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу. Так, как это было с выполнением большого Плана действий по визовой либерализации. Тогда результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда – “безвиз” для украинских граждан”, – подчеркнул Порошенко в видеообращении.

Он напомнил, что два года тому назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины (закрепила в Конституции стратегию на членство в ЕС и НАТО).

“Помните, кто-то предлагал тогда “новый курс”. Кто-то спрашивал: “Какая разница?”. Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе. Время показало, что мы не ошиблись. Власть вынуждена хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова по крайней мере говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть”, – отметил Порошенко.

В связи с этим политик представил пошаговый план, чтобы “Украина смогла уже в этом году, несмотря на пандемию, сделать уверенные шаги на пути к ЕС и НАТО”.

По словам Порошенко, действующей власти следует:

1. Прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры, гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов с “Большого крадивныцтва”. Относиться к коррупции так, как кричал на стадионе”, – подчеркнул Порошенко.

2. Реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, соответствующей критериям ЕС и НАТО.

“Власть сама попросила “Большую семерку” предоставить этот план, но получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе президента. “Европейская Солидарность”, вместо этого, подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен проходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда, а именно – с привлечением комиссии из независимых международных экспертов”, – заявил Порошенко.

3. Углубить секторальную интеграцию (в частности, в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах). Как уточнил политик, “наличие амбициозных интеграционных проектов… позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей”.

4. Прилагать дипломатические усилия, чтобы подтвердить заявку Украины относительно Плана действий по членству в НАТО.

“Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению к НАТО. И Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет. Только сама Украина должна приложить немало дипломатических усилий, чтобы подтвердить заявку, сделанную еще в 2008 году, и переподтвержденную нашей командой в 2018”, – отметил Порошенко.

5. Шаги по укреплению доверия с партнерами по НАТО (как, например, “расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию “вагнеровцев”).

“Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе из разведывательного сообщества, что у нас секреты больше не “текут” в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие”, – отметил политик.

Порошенко посоветовал нынешней власти взять в качестве примера опыт его команды, которая в свое время получила “безвиз”.

“В любых шагах, которые будут приближать нас к Евросоюзу и НАТО, власть может рассчитывать на “Европейскую Солидарность” и на мои личные международные связи. Мы – единственная проевропейская оппозиция, для которой членство в НАТО и ЕС не просто строка в программе. В нашей работе это – главная стратегическая цель для всех украинцев. Потому что только в ЕС и НАТО мы получим гарантии независимости, мира и благополучия”, – подытожил политик.