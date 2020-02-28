Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко прибыл сегодня на допрос в Государственное бюро расследований.

Трансляция прибытия политика осуществлялась на Facebook-странице партии.

Порошенко прибыл к ГБР в сопровождении адвокатов. Перед входом в здание Бюро его встретили приветствиями и выкриками поддержки сторонники и коллеги по партии.

Порошенко выступил перед сторонниками у здания ГБР. Политик, в частности, проинформировал, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователя закрыть уголовное дело, по которому его вызвали на допрос.

“Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления”, – подчеркнул Порошенко.

Он также поблагодарил всех, “кто остался не равнодушен к попытке вернуть Украину во времена Януковича, начать политические преследования оппозиции”.

“Мы пришли в ГБР, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований”, – заявил политик.

Кроме того, Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

“Владимир Александрович, займитесь функциями президента, защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решить социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в спокойствии”, – отметил Порошенко.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

В свою очередь, адвокат Порошенко – Игорь Головань уточнил, что его клиента будут допрашивать по делу о назначении судей.

“То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией”, – заявил адвокат.

Стоит отметить, что в Госбюро расследований допускали силовой привод Петра Порошенко на допрос. В связи с этим политик накануне обнародовал видеообращение, в котором заявил, что придет на допрос в пятницу, 28 февраля, несмотря на то, что он считает дела в отношении него политически мотивированным.