Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, кроме Порошенко, в ГБР пришли народные депутаты фракции “Европейской Солидарности”, чтобы заявить руководству ведомства о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса Президента.

Однако охрана ГБР препятствует депутатам пройти в помещение ведомства.

“Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев”, – сказал Порошенко. “Вам должно быть стыдно. Вы не являетесь полицейскими, и вы не являетесь украинцами”, – обратился он к охране ГБР.

По словам пятого президента, допрос в ГБР будет касаться Минских договоренностей.

“Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле “Сватов” или “95 квартала”. Они умеют только шоу делать. И мы им не дадим делать этих шоу”, – заявил он.

После этого Порошенко вместе с адвокатами зашел в помещение, а депутаты остались ждать.

Нині я у ДБР, йду на допит по Мінських угодах. Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу у стилі «Сватів» чи «95 кварталу». Бо вони вміють робити лише шоу. Але ми не дамо їм цього зробити! Будемо вимагати державницької позиції. Поліція та ДБР мають дотримуватися закону. Хочу наголосити, що недопущення народних депутатів і родин Небесної Сотні є брутальним порушенням закону. Ті, хто організував це, нестимуть відповідальність! Опубликовано Петро Порошенко Пятница, 24 января 2020 г.