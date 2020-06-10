Об этом Порошенко сообщил на своей публичной странице в Facebook.
“Мы приехали в ГПУ, чтобы продемонстрировать: мы их не боимся! Мы приехали сюда, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить в Украине авторитарный режим”, – написал он.
По словам нардепа, в ГБР ему попытался предъявить подозрение человек, который не представился, по делу о “реализации конституционных полномочий президента по назначению заместителя главы Службы внешней разведки”.
“После многочисленных экспертиз подтвердилось, что я действовал в полном соответствии с Конституцией Украины. Полномочия президента определены Конституцией, там четко акцентировано, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которым относится и Служба внешней разведки”, – рассказал Порошенко.
Также пятый президент считает, что власть “сама себя загнала в глухой угол”, поскольку вручать подозрение президенту и действующему народному депутату должен только Генеральный прокурор.
Напомним, что в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.