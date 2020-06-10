Пятый президент Украины и народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Петр Порошенко приехал в Офис Генерального прокурора.

Об этом Порошенко сообщил на своей публичной странице в Facebook.

“Мы приехали в ГПУ, чтобы продемонстрировать: мы их не боимся! Мы приехали сюда, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить в Украине авторитарный режим”, – написал он.

По словам нардепа, в ГБР ему попытался предъявить подозрение человек, который не представился, по делу о “реализации конституционных полномочий президента по назначению заместителя главы Службы внешней разведки”.

“После многочисленных экспертиз подтвердилось, что я действовал в полном соответствии с Конституцией Украины. Полномочия президента определены Конституцией, там четко акцентировано, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которым относится и Служба внешней разведки”, – рассказал Порошенко.

Также пятый президент считает, что власть “сама себя загнала в глухой угол”, поскольку вручать подозрение президенту и действующему народному депутату должен только Генеральный прокурор.

Напомним, что в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.