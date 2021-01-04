Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
“Переизбрание Нэнси Пелоси спикером Палаты представителей США – хорошая новость для Украины. Госпожа Пелоси – давний друг нашего государства, поддерживает ее территориальную целостность, евроатлантический выбор и курс реформ, а также сторонник усиления санкционного режима в отношении России за ее подрывные действия против США и Украины”, – написал Порошенко.
- Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей нового, 117 созыва, Конгресса США.
- Пелоси занимает упомянутую должность уже четвертый раз. Она была спикером Конгресса предыдущего созыва, также с января 2007 года по январь 2011 года (110-го и 111-го созывов).