Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Нэнси Пелоси с переизбранием спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

“Переизбрание Нэнси Пелоси спикером Палаты представителей США – хорошая новость для Украины. Госпожа Пелоси – давний друг нашего государства, поддерживает ее территориальную целостность, евроатлантический выбор и курс реформ, а также сторонник усиления санкционного режима в отношении России за ее подрывные действия против США и Украины”, – написал Порошенко.