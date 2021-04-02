Порошенко поприветствовал первый разговор Зеленского с Байденом

Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал новость о первом разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, первый разговор президентов — “хорошая новость, которой с нетерпением ждали в Украине, возможно, даже больше в оппозиции, чем в коридорах власти”.

Пятый президент убежден, что этот разговор очень актуален.

“Его (Байдена — ред.) сегодняшний контакт с президентом Зеленским очень актуален. Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу. Теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и понимающий в украинских делах Глава Белого дома, украинская борьба получила столь необходимую и своевременную “вакцину” от российского агрессора”, — считает он.

В свою очередь украинская власть во время разговора получила “четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ” — антикоррупционной и судебной, убежден Порошенко.

“Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации с безопасностью в противодействии российской агрессии, не подменяет большое значение контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне”, — отметил пятый президент.

Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?