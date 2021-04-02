Covid-19 Украина

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Порошенко поприветствовал первый разговор Зеленского с Байденом

Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал новость о первом разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Пятница, 2 апреля 2021, 20:46

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, первый разговор президентов — “хорошая новость, которой с нетерпением ждали в Украине, возможно, даже больше в оппозиции, чем в коридорах власти”.

Пятый президент убежден, что этот разговор очень актуален.

“Его (Байдена — ред.) сегодняшний контакт с президентом Зеленским очень актуален. Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу. Теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и понимающий в украинских делах Глава Белого дома, украинская борьба получила столь необходимую и своевременную “вакцину” от российского агрессора”, — считает он.

В свою очередь украинская власть во время разговора получила “четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ” — антикоррупционной и судебной, убежден Порошенко.

“Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации с безопасностью в противодействии российской агрессии, не подменяет большое значение контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне”, — отметил пятый президент.

Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?

В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.

Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.

Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.

  • 1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
  • Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден, Петр Порошенко, телефонный разговор

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