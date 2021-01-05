Об этом сообщает пресс-служба партии.
“Поздравляю всю великую православную украинскую семью в Украине и за ее пределами со второй годовщиной подписания Томоса для Православной церкви Украины! Большой честью и радостью для меня было вместе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписания и вручения Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали тогда, как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ”, – цитирует Порошенко пресс-служба.
Также он поблагодарил всех, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению этой великой общей цели.
“Пусть Бог хранит и направляет Украину, нашу Православную церковь и всех нас”, – говорится в поздравлении.
- Ранее Петр Порошенко заявил, что еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ.