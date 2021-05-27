Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Так, Порошенко під час поїздки у Донецьку область побував у Центральній міській лікарні Торецька та передав медзакладу кисневі концентратори. Один з концентраторів для Торецької лікарні придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.

“До нас звернулися, що в лікарні Торецька потрібні кисневі концентратори. Наш Фонд і команда “Європейської Солідарності” намагається забезпечити медичною технікою і медичним обладнанням лікарні всіх областей. Але першим пріоритетом має бути Донецька область. Чому це має так бути? Тому що у 2014 році, коли стояло питання взагалі існування нашої держави, нам треба було об’єднатися і захистити державу. Я згадую, як важко було тоді. Я згадую кожну хвилину. Коли Дзержинськ звільняли, тоді крім Збройних Сил ще й підрозділи Управління державної охорони, моя охорона зі спецназом на конфіскованих банківських мікроавтобусах вибили з міськради цих найманців і фактично безкровно звільнили Дзержинськ, і його перейменували”, – сказав лідер “ЄС” під час зустрічі.

Він щиро подякував всім лікарям, які, починаючи з 2014-го, забезпечили не менш важливу роль у захисті держави.

“А зараз уже два роки ми між двох вогнів, між двох фронтів. З одного боку – фронт російського агресора, а з іншого боку – фронт пандемії. І знову немає вихідних, немає якогось нормованого робочого дня. На жаль, нема достойних зарплат, немає ковіднирх 300% доплат. На жаль, немає страхування на випадок захворювання, яке ми тоді запровадили для воїнів”, – зауважив Порошенко.

Директор Торецької лікарні Сергій Халаімов подякував за підтримку і наголосив, що кисневе обладнання зараз вкрай необхідне для боротьби з ковідом.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Також Петро Порошенко побував у 10-й окремій штурмовій бригаді й передав бійцям 108-го батальйону комплект відеоспостереження.

У комплекті – камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані в єдину мережу, інформація буде також надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дає змогу чітко контролювати переміщення ворога і посилює безпеку бійців на лінії фронту.

“На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту”, – сказав п’ятий президент.

Він також вшанував пам’ять загиблого бійця 108-го батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі.

“Ми поклали квіти зараз біля місця, де загинув півтора місяця тому наш боєць. Капітан також був поранений, але в строю, у бою. І я від імені всіх українців, які піклуються зараз про армію, бажаю вам перемоги, твердості. З великою вдячністю за ту величезну роботу, яку ви робите”, – сказав лідер “Європейської Солідарності”.

Крім того, Порошенко побував на контрольно-спостережних пунктах 108-го та 109-го батальйонів 10-ї ОГШБ і поспілкувався з військовими.