Порошенко призвал депутатов завтра принять закон о страховании медиков

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает народных депутатов в четверг поддержать законопроект "Об обязательном страховании врачей, в случае заражения COVID-19".

Об этом он сказал во время видеоконференции с профильным парламентским комитетом ВР.

“Законопроект “Об обязательном страховании врачей в случае заражения COVID-19″ должен быть срочно рассмотрен и принят в первом чтении и в целом на внеочередном заседании Верховной Рады. Медлить больше некогда. Почти 20% больных коронавирусом — медики. Для сравнения, в других странах этот процент составляет считанные проценты, в среднем — не более 2%”, – отметил Порошенко.

По его словам, на протяжении прошлых суток были инфицированы еще 72 медицинских работника. Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 14 медиков, 18 – умерли.

“Призываю депутатов: примите закон о страховании медиков. Давайте вместе защитим наших врачей”, – подчеркнул лидер партии “ЕС”.