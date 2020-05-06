Порошенко призвал депутатов завтра принять закон о страховании медиков

Covid-19 Украина

обновлено 06.05.2020 в 23:02

Всего:

13184(+487)

Болеют:

10760(+487)

Выздоровели:

2097

Умерло:

327(+11)

07 мая

00:25 Фильм Тома Круза снимут на МКС — NASA

06 мая

23:59 Николас Кейдж сыграет владельца зоопарка в новом сериале «Король тигров»
23:31 На грани банкротства: аэропорт «Киев» обратился к Зеленскому и Шмыгалю за помощью
23:13 На карьере под Харьковом группу детей засыпало песком, есть жертвы
22:50 В Tinder появятся видеочаты
22:32 В Украине могут внедрить «паспорта здоровья»: что это значит
22:07 СНБО просит Кабмин расширить госрезерв продовольствия
21:48 Полицейские Польши и Швейцарии ликвидировали киберпреступную группировку InfinityBlack
21:16 Венедиктова изменила аттестацию: прокуроры будут назначать прокуроров
21:00 К 2070 году более 3 млрд человек будут жить в условиях экстремальной жары, — исследование
Эксклюзив
20:54 В Харькове не откроют метро без решения Кабмина
20:26 В 43 штатах США планируют ослабить карантин
20:24 Зеленский пригрозил уволить глав ОГА, которые не погасят задолженность перед медиками
20:20 В Италии вылечились от коронавируса рекордное количество людей
20:01 Зеленский ответил на петицию об увольнении главы ОПУ Ермака
19:41 В Греции 400 человек устроили вечеринку: полиция применила слезоточивый газ
19:38 Метро Нью-Йорка впервые за 115 лет полностью закрыли ради дезинфекции: фото
Эксклюзив
19:19 Гладковский подал иск к СМИ о защите чести и достоинства
19:13 Селена Гомес станет ведущей кулинарного шоу
19:00 Российский миллиардер покончил с собой
18:40 У спортсменов из Франции после игр в Ухане в октябре 2019 года были симптомы COVID-19
18:28 Пациентов перед плановыми операциями будут тестировать на коронавирус, – МОЗ
18:23 Министр экономики обсудил с представителем США снятие карантина
18:11 Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая
18:10 Германия продолжает смягчение карантина: открыли все магазины
18:05 Nike передаст медработникам «нескользящие» кроссовки и специальные футболки
18:03 Страны Балтии откроют границы для граждан региона
17:40 Украина инициировала привлечение переселенцев к переговорам ТКГ в Минске
17:31 Завтра в Украине ожидаются значительные дожди
17:21 СБУ задержала российского агента
17:00 Больше всего детей с COVID-19 – в Черновицкой области и Киеве, – МОЗ
16:58 YouTube и Facebook проведут карантинные онлайн-выпускные
16:48 Иран пригрозил США «сокрушительным ответом» в случае продления оружейного эмбарго
16:29 Российские СМИ заявили, что Турция откроет сезон для туристов в мае, Турция не подтверждает
16:26 Арчи Гаррисон: действительно ли сын Меган Маркл принц?

Порошенко призвал депутатов завтра принять закон о страховании медиков

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает народных депутатов в четверг поддержать законопроект "Об обязательном страховании врачей, в случае заражения COVID-19".

Среда, 6 мая 2020, 23:42

Об этом он сказал во время видеоконференции с профильным парламентским комитетом ВР.

“Законопроект “Об обязательном страховании врачей в случае заражения COVID-19″ должен быть срочно рассмотрен и принят в первом чтении и в целом на внеочередном заседании Верховной Рады. Медлить больше некогда. Почти 20% больных коронавирусом — медики. Для сравнения, в других странах этот процент составляет считанные проценты, в среднем — не более 2%”, – отметил Порошенко.

По его словам, на протяжении прошлых суток были инфицированы еще 72 медицинских работника. Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 14 медиков, 18 – умерли.

“Призываю депутатов: примите закон о страховании медиков. Давайте вместе защитим наших врачей”, – подчеркнул лидер партии “ЕС”.

  • На внеочередном заседании 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применения специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).
  • Кроме того, был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий продление налоговых льгот для бизнеса на время карантина.
Теги: Верховна Рада, законопроект, Верховная Рада, Коронавирус, Петр Порошенко, карантин, медики

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!