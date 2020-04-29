Порошенко призвал власть довести до конца дело против РФ за агрессию в Керченском проливе

За последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив, потому что нынешняя власть не сделала ничего, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

Порошенко подчеркнул, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию до Международного арбитража по морскому праву по компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

“Почти год, как 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины по делу “Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года”. Трибунал объявил о применении временных мер в отношении Российской Федерации за нарушение ею иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой”, – сказал Порошенко.

Он также отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием профессиональной работы украинской дипломатической команды согласно подписанных им директив.

“Директивы давали четкую задачу — привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международный арбитраж, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, причиненных Украине”, – добавил Порошенко.

Однако, по его мнению, вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который был начат.

“Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского, Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 года как военную провокацию со стороны Украины”, – подчеркивает Порошенко.

Он обращает внимание и на то, что действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России.

“Потому и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю — уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Единственным расхождением между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР — хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко”, – добавляет лидер “Европейской солидарности”.

Порошенко подчеркивает, что возникают обоснованные подозрения, будто Владимир Зеленский смирился с ползучей аннексией Россией Азова и фактически признает Азовское море “внутренним озером” России.

“Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые ее нарушили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену”, – констатировал пятый президент.

В свою очередь, “ЕС” требует от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится к арбитражу, и выразить публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе.