Covid-19 Украина

обновлено 30.04.2020 в 07:01

Всего:

9866(+0)

Болеют:

8513(+0)

Выздоровели:

1103

Умерло:

250(+0)

07:49 В России продлили запрет на въезд иностранцам
00:58 Scorpions впервые за несколько лет выпустили новую песню. Она о борьбе с COVID-19
00:25 Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер cнялись для Versace

29 апреля

23:59 И.о. министра энергетики Буславец хочет остановить атомные станции ради Ахметова, – экс-нардеп
23:45 Испанский бренд Loewe выпустит свечи с ароматом марихуаны
23:18 Боевики обстреляли дома мирных граждан в Золотом на Донбассе
22:59 В Запорожской области на майские праздники усилят карантин: закроют проезд к морю
22:40 Власть подыгрывает тезисам РФ о том, что Европа использует украинцев, как «рабов» — Климпуш-Цинцадзе 
22:23 Порошенко призвал власть довести до конца дело против РФ за агрессию в Керченском проливе
21:19 Из-за пандемии больше миллиарда людей могут остаться без средств для существования
20:57 В Украине COVID-19 заболело уже 1976 медиков
20:39 Власти Львова просят открыть летние площадки ресторанов
20:30 Инцидент с избиением журналиста в Киеве расследует ГБР
19:54 Кабмин намерен «курировать» отъезд заробитчан: Шмыгаль выдвинул условия ЕС
19:52 В Испании представили четырехэтапный план выхода из карантина: что он предусматривает
19:34 Скандал с рестораном Тищенко: в «Слуге народа» считают, что нардеп должен сложить мандат
19:02 Из-за эпидемии COVID-19 в Украине дефицит донорской крови — МОЗ
19:00 В Испании пляжи помыли хлоркой: из-за этого погибла местная экосистема
18:46 В Киевской области пьяный водитель «скорой» влетел в бус: фото
18:36 США отреагировали на нападение полицейских на журналиста в Киеве 
18:32 Фильм кинофестиваля Docudays UA показали на стене дома в Киеве
18:26 Кабмин до конца карантина ограничил выплаты топ-менеджерам госкомпаний
18:23 В Швейцарии скоро откроют школы и рестораны
17:58 Кабмин выделил МОЗ 100 млн грн на закупку украинских аппаратов ИВЛ
17:40 Экономика США переносит сильнейший удар с 2008 года
17:37 В МОЗ сообщили о задержке поставок закупленных в Китае костюмов для медиков
16:58 В столице Сьерра-Леоне в тюрьме из-за COVID-19 вспыхнул бунт
16:57 В Беларуси за сутки заразились коронавирусом почти 1000 людей
16:34 В Британии заявили о нехватке тысяч сезонных работников для сбора урожая
16:13 Петиция с просьбой забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата набрала необходимое количество голосов
16:11 Репортер канала ABC News вышел в эфир без штанов

Порошенко призвал власть довести до конца дело против РФ за агрессию в Керченском проливе

За последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив, потому что нынешняя власть не сделала ничего, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море.

Среда, 29 апреля 2020, 22:23

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

Порошенко подчеркнул, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию до Международного арбитража по морскому праву по компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

“Почти год, как 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины по делу “Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года”. Трибунал объявил о применении временных мер в отношении Российской Федерации за нарушение ею иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой”, – сказал Порошенко.

Он также отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием профессиональной работы украинской дипломатической команды согласно подписанных им директив.

“Директивы давали четкую задачу — привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международный арбитраж, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, причиненных Украине”, – добавил Порошенко.

Однако, по его мнению, вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который был начат.

“Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского, Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 года как военную провокацию со стороны Украины”, – подчеркивает Порошенко.

Он обращает внимание и на то, что действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России.

“Потому и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей  по украинскому  морю — уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Единственным расхождением между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР — хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко”, – добавляет лидер “Европейской солидарности”.

Порошенко подчеркивает, что возникают обоснованные подозрения, будто Владимир Зеленский смирился с ползучей аннексией Россией Азова и фактически признает Азовское море “внутренним озером” России.

“Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые ее нарушили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену”, – констатировал пятый президент.

В свою очередь, “ЕС” требует от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится к арбитражу, и выразить публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. #Буквы напомнили, как это было. 

В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению кораблей, 20 ноября они начали прибывать в Очаков.

Теги: Петр Порошенко, ФСБ РФ, Керченский пролив, международный трибунал

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!