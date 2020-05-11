Об этом заявил пятый президент, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко в эфире телеконференции “Мир и война” к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Кроме того, Порошенко призвал Президента Владимира Зеленского немедленно провести заседание СНБО и продлить запрет российских ресурсов в Украине.
“Требую от Президента немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад”, – заявил Порошенко.
“Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, что это ни в коем случае нельзя делать? Пока не были найдены данные подписчиков “ВКонтакте” и “Одноклассники” в ФСБ Помните, сколько критики было в мой адрес, когда “Россия 24”, Russia Today, “ОРТ” и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали”, – добавил Порошенко.
По его мнению, надо создать условия, в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы иметь панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения.
“Потому что когда люди “сидят на игле” Russia Today или “Россия 24″ – очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства. Усилия, которые нам нужно направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важные, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства”, – подытожил Порошенко.
Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.
Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.
- В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине. В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.