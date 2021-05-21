Скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" є небезпечним сигналом для української влади про те, що потрібно активніше відстоювати національні інтереси України на міжнародній арені.

Про це сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент Петро Порошенко.

Він прокоментував звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо продовження санкцій проти “Північного потоку-2”.

Порошенко назвав цю ініціативу нардепів, яка сьогодні була підтримана в залі засідань ВР, “дуже своєчасною, об’єднуючою позиції українського парламенту із надзвичайно важливих для нас питань — не просто енергетичної, а національної безпеки”.

“П’ять років наша команда тримала оборону проти будівництва “Північного потоку-2” – Верховна Рада попереднього скликання. Тільки моїх статей в Німеччині було дев’ять штук для того, щоб формувати громадську думку всередині Німеччини. Ми бачимо величезну небезпеку в тому, що принцип “нічого про Україну без України” був непорушним – а зараз всі ці питання обговорюються без України”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що зняття санкцій з “Північного потоку-2” може спровокувати Росію до посилення агресії проти України.

“Зняття санкцій з “Північного потоку-2″ — це запрошення Путіна до агресії проти нашої держави, це перетворення України з надзвичайно важливого для Європи партнера по енергетичній безпеці до звичайного імпортера, можливо, зі зберіганням газу у підземних сховищах. Ця робота потребує щоденної координації. Ми не можемо сьогодні зовнішню безпеку держави робити заручником внутрішніх чвар”, – заявив п’ятий президент.

“Я твердо переконаний, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, до Європейського парламенту, до лідерів країн Європейського Союзу ще дає нам надію зупинити цей надзвичайно небезпечний для нас сценарій”, – підсумував Порошенко.

“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Проте днями стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкта Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.

Маттіас Варніг підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.