Об этом сказал пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” на брифинге в Центральном штабе партии.

“Один вывод можно сделать: результатом является тотальное недоверие к действующей власти. Это даже не результат, а полное фиаско власти”, – говорит Порошенко.

“Абсолютное большинство украинского народа сделало вывод о том, что “зеленая сказка” закончилась. Время фейковых новостей, которыми тщательно кормили украинцев в 2019 году, видосики и другие технологии больше не работают”, – говорит Петр Порошенко.

Он отметил, что власть должна выполнять свою работу и спасать Украину от безопасности, экономического и коронавирусного кризиса.

“Безопасности – связанной с российской агрессией. Экономической, где она разрушила экономический рост, нами было сформировано – почти четыре года экономического роста было взбито и уничтожено властью задолго до коронавируса. Кризис пандемии, когда власть не способна ни защитить людей, ни помочь им, ни спасти людей и систему здравоохранения. А более того – продемонстрировала кражи на использовании средств коронавирусного фонда”, – отмечает Порошенко.

“Отношение народа, которое было продемонстрировано сегодня показало, что народ не хочет больше таких “слуг”, которые обманули народ как своего хозяина, но и обокрали”, – говорит лидер оппозиции.

Порошенко подчеркнул, что манипуляции в виде так называемого опроса партии власти не помогли.

“Власть хотела знать результаты и спросить отношение к себе народа? Так вот народ на этих выборах четко ответ на этот вопрос дал. Только не так, как власть хотела, что там выставят за счет средств участников избирательного процесса – “Слуги Зеленского”- и так прибегнут к манипуляциям. Народ в строгом соответствии с Избирательным кодексом проголосовал за то, чтобы этой власти дать тыквы”, – отмечает Порошенко.

“Мы живем в новой реальности после 25 октября. Мы имеем позитивные новости, что эти выборы не раскололи страну. Отведенные были риски мудростью украинского народа и избирателей. Я надеюсь, что эти выборы укрепят страну. И что власть должна подумать, как ей быть дальше . уверен в том, что это решение должно быть принято быстро и ответственно”, – убежден пятый президент.

Он подчеркнул, что сейчас важнейшая задача это защита волеизъявления граждан.

“Первая задача, которую я как председатель партии поставил партийным структурам во всех без исключения областях Украины – это защитить ваше волеизъявление и выбор народа. Не дать власти и провластным олигархам исказить это. Очень надеюсь, что совместно у нас это получится”, – резюмировал Петр Порошенко.