Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко прокомментировал введенные против него Россией санкции, отметив, что их можно расценивать как награду за оборону нашей страны.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи со сторонниками в Дрогобыче (Львовская область), информирует пресс-служба “ЕС”.

“Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда, я считаю. А кроме того, ввела санкции против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это – как знак качества”, – подчеркнул Порошенко.

“Они пытались шесть лет нас пугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет тому назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства”, – отметил политик.

Порошенко добавил, что “Евросолидарность” и внутри страны продолжает держать оборону против “пятой колонны” Кремля и “непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины”

“Против кого они борются? Кто для них враги? София Федына – потому что президент считает себя против нее пострадавшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция “Европейской Солидарности” и будет тем парламентским спецназом, который не даст нас затянуть за волосы в Российскую империю”, – заявил пятый президент.