Соответствующее заявление он сделал во время встречи со сторонниками в Дрогобыче (Львовская область), информирует пресс-служба “ЕС”.
“Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда, я считаю. А кроме того, ввела санкции против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это – как знак качества”, – подчеркнул Порошенко.
“Они пытались шесть лет нас пугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет тому назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства”, – отметил политик.
Порошенко добавил, что “Евросолидарность” и внутри страны продолжает держать оборону против “пятой колонны” Кремля и “непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины”
“Против кого они борются? Кто для них враги? София Федына – потому что президент считает себя против нее пострадавшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция “Европейской Солидарности” и будет тем парламентским спецназом, который не даст нас затянуть за волосы в Российскую империю”, – заявил пятый президент.
- Накануне стало известно, что Правительство Российской Федераций ввело санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и еще нескольких десятков народных депутатов Украины. Санкциями предусмотрена блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ. Также запрещено перечислять средства (выводить капитал) за пределы территории России.