После введения санкций против главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.

С таким заявлением выступил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

“Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ (Офиса генпрокурора, – ред.) немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представления в суд об избрании меры пресечения, что не может быть иной, чем арест“, – подчеркнул Порошенко.

Он также призвал нардепов от пропрезидентской фракции “Слуги народа” и другие политические силы рассмотреть как первоочередные инициированные “Евросолидарностью” законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, а также по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды.

“Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ”, – отметил Порошенко.

Отдельно он призвал лишить лицензии телеканал “НАШ”, который “стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука”.

Кроме того, Порошенко сообщил об инициировании исков против тех, “кто распространяет ложь и дезинформацию” о его отношении к Медведчуку и партии ОПЗЖ.

“Выражаю, однако, сожаление по поводу того, что решение по Медведчуку Офис президента сопровождает грязной кампанией против меня лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ. Напоминаю, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го. Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило “на тормозах” уголовное дело против Медведчука по статье “государственная измена”, которое в начале 2019 года тогдашняя ГПУ открыла по заявлению Совета национальной безопасности и обороны”, – отметил политик.

Как известно, Виктор Медведчук –не единственный нардеп от ОПЗЖ, против которого были введены санкции по решению СНБО.

В начале февраля под санкции попал нардеп Тарас Козак. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Против этих каналов также введены санкции, а их вещание заблокировано.