С таким заявлением выступил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.
“Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ (Офиса генпрокурора, – ред.) немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представления в суд об избрании меры пресечения, что не может быть иной, чем арест“, – подчеркнул Порошенко.
Он также призвал нардепов от пропрезидентской фракции “Слуги народа” и другие политические силы рассмотреть как первоочередные инициированные “Евросолидарностью” законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, а также по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды.
“Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ”, – отметил Порошенко.
Отдельно он призвал лишить лицензии телеканал “НАШ”, который “стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука”.
Кроме того, Порошенко сообщил об инициировании исков против тех, “кто распространяет ложь и дезинформацию” о его отношении к Медведчуку и партии ОПЗЖ.
“Выражаю, однако, сожаление по поводу того, что решение по Медведчуку Офис президента сопровождает грязной кампанией против меня лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ. Напоминаю, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го. Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило “на тормозах” уголовное дело против Медведчука по статье “государственная измена”, которое в начале 2019 года тогдашняя ГПУ открыла по заявлению Совета национальной безопасности и обороны”, – отметил политик.
Как известно, Виктор Медведчук –не единственный нардеп от ОПЗЖ, против которого были введены санкции по решению СНБО.
В начале февраля под санкции попал нардеп Тарас Козак. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Против этих каналов также введены санкции, а их вещание заблокировано.
- 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.
- Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, “незаконными”.
- Сама Оксана Марченко также прокомментировала введение против нее санкций и заявила о начале политической карьеры. По словам Марченко, ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступает в политическую партию “ОПЗЖ”.