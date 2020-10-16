За семь месяцев с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине власти не смогли подготовиться к борьбе с ним, а теперь ситуация вышла из-под контроля.

Такое мнение выразил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко, которого цитирует пресс-служба политсилы.

Он отметил, что Украина сейчас входит в число стран с наихудшей динамикой распространения вируса.

“Когда больных на всю страну были еще единицы, и власть верила, что кризис обойдет Украину стороной, Зеленский торжественно объявил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии. В мае – хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом… Результат “чемпиона” каждый из вас может оценить сам. Украина – в десятке антилидеров в мире с самыми высокими темпами распространения болезни. В войне с коронавирусом Верховный Главнокомандующий капитулировал. Ситуация вышла из-под контроля властей. Семь месяцев времени, – в погоне за лайками – упущено на видосики”, – подчеркнул Порошенко.

Политик напомнил, что, согласно данным Счетной палаты, за счет коронавирусного фонда власти не закупили ни одного аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

“В больницах мало лекарств, нет тестов, пульсоксиметров. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. Многие города на пороге острого дефицита койкомест. Сегодня в Киеве объявили в двух больницах, что они переполнены. Лечь в больницу практически невозможно. Только в коридор. И днями ждать, пока к новому больному дойдут руки, потому что врачей тоже не хватает. Тысячи врачей уволились или выехали за границу. Острый дефицит медицинского кислорода”, – рассказал Порошенко.

Он уточнил, что с начала эпидемии больницы по всей Украине уже получили в качестве благотворительной помощи 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. противовирусных очков, десятки тысяч тестов. По словам Порошенко, в данный момент его фонд вышел на американских производителей для закупки кислородных концентраторов, но они могут быть поставлены только в декабре.

Порошенко добавил, что на прошлой неделе “Евросолидарность” представила план по противодействию эпидемии – “с профессиональными советами и требованиями к власти, как центральной, так и местной”. Он отметил, что главный пункт антивирусного плана – это с соблюдением карантинных требований прийти на местные выборы 25 октября и проголосовать “за профессиональную команду в каждой области, городе, ОТГ и районе”.