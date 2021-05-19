П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зазначив, що народні депутати мають думати передусім про захист України у питанні щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

Таку заяву він зробив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, інформує кореспондент #Букв.

Виступ пролунав перед розглядом питання про створення у ВР тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо “вагнерівців”.

Порошенко згадав про листування в чаті “Слуги народу”, під час якого нардепам дали вказівки провалити постанову про ТСК. Вказане листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

У зв’язку із цим Порошенко закликав депутатів все ж підтримати створення ТСК щодо “вагнерівців”.

Політик нагадав, що “вагнерівці” – це російська терористична організація, “яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули”.

Порошенко додав, що вже більше року монобільшість блокує створення такої комісії.

“Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів. Більше року монобільшість не дає своїх представників, перешкоджаючи створенню цієї ТСК, де-факто стаючи на бік ворога… Я був шокований, коли зараз журналісти оприлюднили інструкції з Офісу президента народним депутатам монобільшості, які наказують не голосувати за ТСК і голосувати за “ігорку” з дерибаном 750 мільйонів у вигляді хабаря. Коли ще більше було приниження парламенту?“, – обурився політик.

Порошенко наголосив, що нардепи мають захищати Україну, а не представників вищого керівництва держави.

“Ми маємо захищати не “крота” у вищому політичному керівництві держави, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції. Я як п’ятий президент і колишній Верховний Головнокомандувач вимушений був розкрити інформацію, що саме я санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб. Не бійтеся, щоб хтось від влади постраждав. Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що “слуги народу” хочуть “просовувати свою комісію”.

“Хочу нагадати, що вони будуть зараз просовувати свою комісію. Тимчасові слідчі комісії — це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю. Влада має правоохоронні, наглядові органи для того, щоб реалізовувати ту інформацію, якою вона володіє”, – нагадав політик.

Як відомо, Верховна Рада провалила сьогодні проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії щодо “ПВК Вагнера”.

За утворення ТСК проголосували лише 97 нардепів (при 226 мінімально необхідних). При цьому депутати від пропрезидентської партії “Слуга народу” після отримання “інструкцій” у чаті дали лише 12 голосів.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.