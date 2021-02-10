Об этом заявил в эфире телеканала “Прямой” пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.
“Медведчук — точно коллаборационист. Я имею текст законопроекта. Содержательная часть коллаборации состоит в чем? Публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором или с оккупационными властями. Призывы, чтобы мы вели переговоры с террористами, призывы вывода России из политической ответственности за агрессию против Украины, которые неоднократно делали представители ОПЗЖ. Это 100% признак коллаборации”, – сказал Порошенко.
“Организация массовых мероприятий политического характера, пикетирования, демонстрации в рамках сотрудничества с государством-агрессором, с целью содействия и оказания им помощи в осуществлении агрессивных действий против Украины”, – перечисляет пятый президент.
“Неоднократное размещение и развертывание информационной кампании, в том числе и в сети Интернет с поддержкой действий государства — агрессора в осуществлении агрессии против Украины. Все эти критерии четко демонстрируют, что у нас львиная часть не журналистов, а пропагандистов, которые проводили политику страны-агрессора в нашем информационном пространстве и на этих каналах, и на других, должны быть тщательно проанализированы. И должна быть обеспечена защита информационного пространства Украины”, – подчеркнул лидер “Европейской Солидарности”.
“Надо не просто применять санкции к телеканалам, а надо сделать законодательные инициативы, дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии, в том числе в информационной сфере”, – убежден Порошенко.
Как известно, сегодня Петр Порошенко представил ряд законодательных инициатив, направленных на борьбу с пособниками Кремля и российской пропагандой. Порошенко призвал патриотические демократические силы в украинском парламенте поддержать эти законопроекты.
- Ранее сообщалось, что указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.