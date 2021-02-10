Законодательная инициатива "Европейской Солидарности" об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором касается и одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом заявил в эфире телеканала “Прямой” пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

“Медведчук — точно коллаборационист. Я имею текст законопроекта. Содержательная часть коллаборации состоит в чем? Публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором или с оккупационными властями. Призывы, чтобы мы вели переговоры с террористами, призывы вывода России из политической ответственности за агрессию против Украины, которые неоднократно делали представители ОПЗЖ. Это 100% признак коллаборации”, – сказал Порошенко.

“Организация массовых мероприятий политического характера, пикетирования, демонстрации в рамках сотрудничества с государством-агрессором, с целью содействия и оказания им помощи в осуществлении агрессивных действий против Украины”, – перечисляет пятый президент.

“Неоднократное размещение и развертывание информационной кампании, в том числе и в сети Интернет с поддержкой действий государства — агрессора в осуществлении агрессии против Украины. Все эти критерии четко демонстрируют, что у нас львиная часть не журналистов, а пропагандистов, которые проводили политику страны-агрессора в нашем информационном пространстве и на этих каналах, и на других, должны быть тщательно проанализированы. И должна быть обеспечена защита информационного пространства Украины”, – подчеркнул лидер “Европейской Солидарности”.

“Надо не просто применять санкции к телеканалам, а надо сделать законодательные инициативы, дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии, в том числе в информационной сфере”, – убежден Порошенко.

Как известно, сегодня Петр Порошенко представил ряд законодательных инициатив, направленных на борьбу с пособниками Кремля и российской пропагандой. Порошенко призвал патриотические демократические силы в украинском парламенте поддержать эти законопроекты.