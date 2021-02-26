Воспоминаниями о драматических событиях в Крыму политик поделился в статье для издания “Украинская правда”. Также об этом информирует пресс-служба “ЕС”.

Политик напомнил, что в конце зимы 2014 года еще была надежда на то, что Москва не решится на прямое военное вмешательство в Крым, и путем диалога с крымской элитой удастся взять ситуацию под контроль.

“Мы хотели верить, что в Крыму подняла голову только местная пятая колонна. Что Москва ее подстрекает, но не решится на прямое военное вмешательство. Что путем диалога с местной крымской элитой удастся взять ситуацию под контроль”, – пояснил Порошенко.

Он вспомнил, как в то время, получив полномочия от исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, полетел в Крым.

“В уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем. Так я получил это почетное звание, которым россияне величали меня на протяжении всего моего президентства. Выбраться из аэропорта, окруженного вооруженными российскими спецназовцами, удалось по двум причинам. Во-первых, хорошо сгруппировался благодаря спортивным навыкам. Во-вторых, ангелами-хранителями оказались журналисты, которые собрались в аэропорту”, – отметил Порошенко.

Политик уточнил, что шел тогда в Верховную Раду Крыма “с предложением создать совместную рабочую группу Верховной Рады Украины и ВР Крыма и вместе восстановить спокойствие в Крыму”.

“Безусловно и только на основе территориальной целостности Украины. В нескольких коротких выступлениях, в том числе и перед агрессивной толпой, я непременно подчеркивал, что Крым – это Украина, и никак иначе. Впрочем, зайти в пустую Верховную Раду (потому что в действительности никаких! голосований там не происходило) я так и не смог. Ее уже окружили зеленые человечки с дулами автоматов, торчащими из-под одежды, и выразительным русским акцентом – то ли московским, то ли рязанским, то ли нижегородским”, – рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в той ситуации альтернативы применению силы не было, но сил Украине в то время не хватало из-за систематического сокращения армии и разрушения обороны предыдущей властью.

“С высоты прожитых лет ясно, что в той ситуации альтернативы применению силы не было. Но именно сил и не хватало. Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича российская агентура окончательно доразрушила оборону. От Вооруженных Сил оставили только название. Что могли – распродали, что не смогли выторговать – раскурочили и раскомплектовали. Шины спустили, баки осушили, технику вывели из строя, людей сократили и деморализовали”, – отметил пятый президент.

“Это должны знать все, в том числе и актеры, которые трагической для Украины весной 2014 года снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым”, – добавил он.

Порошенко напомнил, что понадобились годы, чтобы Украина смогла восстановить армию.

“И нужны еще десятилетия, чтобы укрепить ее до уровня, более или менее паритетного с российскими вооруженными силами. Для этого нам надо стать полноправными членами НАТО”, – подытожил Порошенко.