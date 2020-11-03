Об этом сегодня во время брифинга в Верховной Раде заявил пятый президент, лидер “ЕС” Петр Порошенко.

“Решением КСУ, которое я точно не приветствую, были отменены электронные декларации. Я хочу подчеркнуть, что именно благодаря политической воле моей, политической воле нашей команды и компромиссов, которые были достигнуты, была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за ее нарушение. Вчера депутаты “Европейской Солидарности” подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям”, – сказал он.

Порошенко отметил, что попытки Зеленского “напугать” Раду не подействуют и порекомендовал главе государства собрать для консультаций руководителей фракций Парламента.

“Вчера Зеленский пытался напугать Верховную Раду и украинское общество. Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил еще год назад и могу повторить – вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются. Остановитесь. Я еще раз напоминаю свое предложение, когда я настойчиво советовал – соберите руководителей фракций Верховной Рады, и мы вместе готовы поискать выход из конституционного кризиса, куда вы затянули страну”, – добавил он.

“Когда вы и ваша команда давили на то, чтобы признать неконституционным указ президента Порошенко о назначении Сытника, когда ваша команда так же, как сейчас, давила на судей Конституционного суда, на руководство САП, вы аплодировали, потому что были уверены, что вам удастся провести своих людей. Когда, нарушая все наши международные обязательства, ваши “Слуги” в зале проголосовали формирование комиссии о назначении антикоррупционного прокурора из 100 % ваших людей – вы тоже были счастливы.

А сегодня вы очень возмущены решением Конституционного суда и будете формировать его из прозрачных и честных юристов? Пожалуйста, сейчас в Конституционном суде есть три вакансии, двое от Верховной Рады и одна от съезда судей. Заявление, которое под вашим давлением написал судья Слиденко освобождает еще одно место от Верховной Рады”, – заявил Порошенко.

Он также убежден, что надо начать с прозрачного конкурса на вакантные места в КСУ.

Лидер “ЕС” отметил, что Зеленский, который окружил себя людьми из команды беглого президента Виктора Януковича, хочет перенять опыт путинского режима.

“За последнюю неделю Госдума Российской Федерации внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную Раду.

Зеленский пытается воспользоваться этой возможностью для того, чтобы приблизить страну к диктатуре. Зеленский абсолютно незаконным, неконституционным способом, вопреки Конституции, где обязанности президента четко определены в 106 статье, а элементы защиты Конституции и Конституционного суда тоже четко отражены в Конституции, пытается штурмом взять Конституционный суд. Для того, чтобы по советам Портнова, Татарова, Смирнова – всех приспешников Януковича – сформировать лояльный к себе Конституционный суд, который будет делать так же, как это делал во времена Януковича-Портнова в 2010 году, то есть одобрять узурпацию”, – подчеркнул он.

“Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей”, – резюмировал Порошенко.

Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.