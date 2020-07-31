Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, внесенный в Сенат США, - это мощное проявление двухпартийной поддержки нашей страны и четкий сигнал России как стране-агрессору.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, которого цитирует пресс-служба “ЕС”.

“Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект относительно партнерства с Украиной в сфере безопасности – Ukraine Security Partnership Act – посылает четкий сигнал и российском агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии”, – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что надежные стратегические партнеры нашей страны в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина, как внутри, так и снаружи.

“Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира”, – отметил Порошенко.

“Искренне ценим призыв к укреплению партнерства в сфере безопасности между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия, поощрение других партнеров к соответствующим шагам, как и назначение нового специального представителя. Глубоко благодарен за этот шаг единства и солидарности с Украиной!” – добавил он.

Авторы указанного законопроекта – сенаторы Боб Менендес, Крис Мерфи, Джин Шахин, Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо. Американские сенаторы предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи, а также увеличить сумму на летальное оружие.

В Сенате также предложили рассмотреть возможность предоставления финансовой помощи украинским офицерам. Предлагается передавать $4 млн в год на подготовку высшего военного состава.