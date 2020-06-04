Об этом сообщает пресс-служба партии “Европейская солидарность”.
Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса. А также, сообщается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.
“Петр Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшему укреплению единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.Собеседники поздравили с приближением третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО”, – говорится в сообщении.
Фото: “Европейская солидарность”
Кроме того, говорится, что Порошенко привлек внимание участников встречи к тенденции возвращения Украины “к временам политически мотивированных преследований и торможению процесса реформ”.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.