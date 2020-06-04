Глава политической партии "Европейская Солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с послами балтийских и скандинавских стран в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Европейская солидарность”.

Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса. А также, сообщается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.

“Петр Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшему укреплению единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.Собеседники поздравили с приближением третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО”, – говорится в сообщении.

Фото: “Европейская солидарность”

Кроме того, говорится, что Порошенко привлек внимание участников встречи к тенденции возвращения Украины “к временам политически мотивированных преследований и торможению процесса реформ”.