Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам Порошенко, ему, его адвокатам и народным депутатам пришлось прождать 40 минут, чтобы встретиться с Генпрокурором Ириной Венедиктовой.
“Пообщавшись с нами около 40 минут, госпожа Генеральный прокурор убежала. Я готов в любое время приехать к ней, мы оставили телефоны… И как только она освободиться, мы приедем к ней… Хочу подчеркнуть, что страна возвращается во времена Януковича, когда преследуются представители оппозиции. Единственное, что она придумала – это треш, что я, будучи на должности президента, попытался захватить государственную власть”, – сказал Петр Порошенко.
По его словам, Венедиктова действовала согласно четким указаниям президента Зеленского и Банковой.
Сьогодні намагаються вручити підозру одразу двом людям: Порошенку і Зеленському.
Бо ми переконані, що по сьогоднішніх діях пані Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського із вулиці Банкової. У цьому, на нашу думку, є склад кримінального злочину, а саме — втручання у діяльність Генпрокурора з боку або Офісу президента або президента особисто.
Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почують, і вони зупиняться. Якщо ні — можу сказати: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій, ми бігаємо за ними!
Ми чекали пані Генпрокурора близько 40 хвилин. Потім звернулися до неї із проханням: робіть слідчі дії і відповідайте, будь ласка, на питання щодо відсутності реєстрації у єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів і народних депутатів та відсутності реєстрації справи проти працівників ДБР щодо перевищення владних повноважень під час штурму музею. Ми приїхали отримати підозру, якщо для неї є законні підстави. Поспілкувавшись із нами близько 40 хвилин, пані Генпрокурор втекла.
Ми готові у будь-який час приїхати до пані Генпрокурора, залишили телефони, і як тільки вона звільниться, ми приїдемо знову.
Наголошую, якщо у вас є щось — пред’являйте! Покажіть людям! Бо якщо п’ятий президент України намагався захопити державну владу, виконуючи свої конституційні повноваження, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань — це ніщо інше, як переслідування опозиції.
Звертаюся до Ірини Венедіктової: якщо є будь-які підстави для підозри, не позбавляйте нас конституційних прав захисту. Захисту не Порошенка, а захисту верховенства права і демократії в Україні.
Не повертайте Україну до часів Януковича!
Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 червня 2020 р.
Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда он пришел на допрос в ГБР.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.
- 10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.