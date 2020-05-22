Государственное бюро расследования обнародовало повестку о вызове на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о контрабанде через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Порошенко ждут в ГБР 26 мая в 11:00.

“Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля”, – говорится в сообщении.

Следователи ГБР определили необходимость прибытия Порошенко как срочную.

Отмечается, что Порошенко вызвали в уголовном производстве № 42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.