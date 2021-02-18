Пятый президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко приобрел телеканал "Прямой". По его словам, на ближайшем заседании СНБО планировали ввести санкции против владельца этого телеканала Владимира Макеенко.

Об этом стало известно во время телемарафона на “Прямом”.

Порошенко рассказал, что вчера, 17 февраля, узнал от различных источников о том, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского может быть принято решение о применении санкций против Владимира Макеенко — нардепа 3, 4, 6, 7 созывов, бывшего председателя Киевской городской государственной администрации.

В декабре 2017 года телеканал перешел в собственность Макеенко (через компанию Parlimo Trading Limited), до сих пор он же был единственным бенефициарным владельцем “Прямого”.

“Вчера ужинал с одной из послов Большой Семерки. И у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение: “19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал “Прямой” будет закрыт”. Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал после. Я не получил ни одного опровержения, только что есть планы, это готовится”, — заявил Порошенко.

Уже сегодня, 18 февраля, Макеенко позвонил Порошенко и подчеркнул, что он нуждается в помощи, и им необходимо приложить усилия для защиты телеканала. Порошенко решил приобрести “Прямой”.

“Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, проекты социальные, это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое. Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец “Прямого” изменился. Уже 2 часа им является “Prime Assets Capital”, структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу”, — сказал Порошенко.

Обращаясь в прямом эфире к президенту Зеленскому, Порошенко предостерег от введения санкции против него с целью заблокировать телеканал.

“Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можете вводить санкции против “террориста” Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть “5 канал”. Тщательно по дням отследить. Подскажу — закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова”, — подчеркнул он.

Ранее из-за введения Советом нацбезопасности и обороны санкции против нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака, владельца NewOne, “112 Украина” и Zik, телеканалы были заблокированы. Решение СНБО о введении санкции вводится в действие указом президента.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.

Зеленский и “Прямой”

9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”. После этого против Пояркова возбудили уголовное дело, суд отпустил его под личное обязательство.

В конце мая ведущий телеканала “Прямой” Тарас Березовец опубликовал обвинительный акт Службы безопасности Украины в отношении Пояркова. В соответствии с документом, Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.

В комментарии “Детектор-медиа” ведущий заявил, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.

Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Евгенией Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой — главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова. “Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба… подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.