Об этом стало известно во время телемарафона на “Прямом”.
Порошенко рассказал, что вчера, 17 февраля, узнал от различных источников о том, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского может быть принято решение о применении санкций против Владимира Макеенко — нардепа 3, 4, 6, 7 созывов, бывшего председателя Киевской городской государственной администрации.
В декабре 2017 года телеканал перешел в собственность Макеенко (через компанию Parlimo Trading Limited), до сих пор он же был единственным бенефициарным владельцем “Прямого”.
“Вчера ужинал с одной из послов Большой Семерки. И у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение: “19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал “Прямой” будет закрыт”. Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал после. Я не получил ни одного опровержения, только что есть планы, это готовится”, — заявил Порошенко.
Уже сегодня, 18 февраля, Макеенко позвонил Порошенко и подчеркнул, что он нуждается в помощи, и им необходимо приложить усилия для защиты телеканала. Порошенко решил приобрести “Прямой”.
“Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, проекты социальные, это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое. Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец “Прямого” изменился. Уже 2 часа им является “Prime Assets Capital”, структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу”, — сказал Порошенко.
Обращаясь в прямом эфире к президенту Зеленскому, Порошенко предостерег от введения санкции против него с целью заблокировать телеканал.
“Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можете вводить санкции против “террориста” Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть “5 канал”. Тщательно по дням отследить. Подскажу — закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова”, — подчеркнул он.
Ранее из-за введения Советом нацбезопасности и обороны санкции против нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака, владельца NewOne, “112 Украина” и Zik, телеканалы были заблокированы. Решение СНБО о введении санкции вводится в действие указом президента.
Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.
Зеленский и “Прямой”
9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”. После этого против Пояркова возбудили уголовное дело, суд отпустил его под личное обязательство.
В конце мая ведущий телеканала “Прямой” Тарас Березовец опубликовал обвинительный акт Службы безопасности Украины в отношении Пояркова. В соответствии с документом, Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.
В комментарии “Детектор-медиа” ведущий заявил, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.
Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Евгенией Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой — главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова. “Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба… подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.
- 14 января под зданием Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания прошла акция протеста, участники которой обвиняли власть в давлении на телеканал “Прямой”.