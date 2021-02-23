Приговор активисту Сергею Стерненко – это не просто выборочное правосудие, а следствие влияния приспешников бывшего президента-беглеца Виктора Януковича на нынешнюю власть.

Такое мнение выразил пятый президент, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

Он отметил, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения и не избрана мера пресечения. Зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.

“Представителям пятой колонны, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Зато украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии”, – подчеркнул Порошенко.

“Это не просто выборочное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это – следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным”, – добавил политик.

Он призвал Верховную Раду немедленно принять постановление о прекращении политических репрессий в отношении патриотов, а также законопроект об ответственности за коллаборационизм.

“Требуем от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь – очистить Офис президента от портновских приспешников. А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм”, – подытожил Порошенко.