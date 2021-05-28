Порошенко: Стримування будівництва «Північного потоку-2» – це питання безпеки України

Про це він заявив в інтерв’ю волонтерської радіостанції “Тризуб ФМ”, інформує пресслужба “ЄС”.
П’ятий президент додав, що під час своєї каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проєкту.
“5 років Порошенко тримав “Північний потік-2”. Він має два жахливі фактори: і перший – не економічний, а безпековий. Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу – і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут”, – заявив Порошенко.
Лідер “ЄС” зауважив, що під час пресконференції Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена український президент висловив спільні погляди на “Північний потік-2” з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проєкт.
“Зеленський каже – у нас є повністю спільні погляди на будівництво “Північного потоку-2”, спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть – “ми знімаємо санкції”. Так це ваші спільні погляди? Ціна цього – безпека. Ціна цього – 2 мільярди США на рік. Порошенко затягував гроші в країну. Виграв арбітраж у Газпрому на 4,5 мільярди доларів – і всі до останньої копійки надійшли до державного бюджету. Порошенко виграв суди у Януковича, і 1,5 млрд доларів додатково надійшли до державного бюджету. Порошенко націоналізував “ПриватБанк” і подав в суд на Коломойського – 5 мільярдів доларів у Лондонському суді. А вони тільки розтринькують, збільшують зовнішній борг, не роблять реформ, і сьогодні руйнація “Північного потоку-2” зупиняється”, – обурився політик.
“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.
Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
Нещодавно стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.
Маттіас Варніґ підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.
У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.
- Раніше Верховна Рада України затвердила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом санкцій проти “Північного потоку-2”. Зокрема, нардепи закликали до застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі “Nord Stream AG.