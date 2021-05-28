Порошенко: Стримування будівництва «Північного потоку-2» – це питання безпеки України

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що ситуація навколо добудови газопроводу “Північний потік-2” критично важлива для України, і не лише з точки зору економіки, а й безпеки.

Про це він заявив в інтерв’ю волонтерської радіостанції “Тризуб ФМ”, інформує пресслужба “ЄС”.

П’ятий президент додав, що під час своєї каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проєкту.

“5 років Порошенко тримав “Північний потік-2”. Він має два жахливі фактори: і перший – не економічний, а безпековий. Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу – і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут”, – заявив Порошенко.

Лідер “ЄС” зауважив, що під час пресконференції Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена український президент висловив спільні погляди на “Північний потік-2” з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проєкт.

“Зеленський каже – у нас є повністю спільні погляди на будівництво “Північного потоку-2”, спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть – “ми знімаємо санкції”. Так це ваші спільні погляди? Ціна цього – безпека. Ціна цього – 2 мільярди США на рік. Порошенко затягував гроші в країну. Виграв арбітраж у Газпрому на 4,5 мільярди доларів – і всі до останньої копійки надійшли до державного бюджету. Порошенко виграв суди у Януковича, і 1,5 млрд доларів додатково надійшли до державного бюджету. Порошенко націоналізував “ПриватБанк” і подав в суд на Коломойського – 5 мільярдів доларів у Лондонському суді. А вони тільки розтринькують, збільшують зовнішній борг, не роблять реформ, і сьогодні руйнація “Північного потоку-2” зупиняється”, – обурився політик.