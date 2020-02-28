Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сообщил, что суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело, по которому его сегодня вызвали на допрос.

Об этом он проинформировал у здания ГБР.

Соответствующее решение сегодня вынес Шевченковский районный суд Киева.

“10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления”, – подчеркнул Порошенко.

При этом политик уточнил, что не имеет иллюзий и допускает, что ГБР не будет выполнять это решение суда.

“У меня нет никаких иллюзий. Они снова будут не выполнять решение суда. Они снова будут выполнять указания с Банковой”, – отметил Порошенко.

Он добавил, что тем самым нынешняя власть пытается отвлечь внимание от просчетов в сфере безопасности и социальной сфере.

“Мы не будем играть в это шоу, хотя, как законопослушные украинцы будем ходить в суд, будем доказывать, что я правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать мировую коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны агрессора – Российской Федерации”, – заявил Порошенко.

В свою очередь, адвокат Порошенко – Игорь Головань уточнил, что его клиента сегодня будут допрашивать по делу о назначении судей.

“Касается оно (дело, – ред.) назначения судей. То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией”, – заявил адвокат.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

Ранее ГБР опубликовало перечень уголовных производств, где фигурирует Петр Порошенко. Они касаются: “злоупотребления служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность”; влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года; вмешательства “в деятельность судей Окружного админсуда Киев со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации “Приват Банка”; перехода украинских кораблей через Керченский пролив; подписания Минских соглашений и прочего.