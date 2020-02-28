Об этом он проинформировал у здания ГБР.
Соответствующее решение сегодня вынес Шевченковский районный суд Киева.
“10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления”, – подчеркнул Порошенко.
При этом политик уточнил, что не имеет иллюзий и допускает, что ГБР не будет выполнять это решение суда.
“У меня нет никаких иллюзий. Они снова будут не выполнять решение суда. Они снова будут выполнять указания с Банковой”, – отметил Порошенко.
Он добавил, что тем самым нынешняя власть пытается отвлечь внимание от просчетов в сфере безопасности и социальной сфере.
“Мы не будем играть в это шоу, хотя, как законопослушные украинцы будем ходить в суд, будем доказывать, что я правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать мировую коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны агрессора – Российской Федерации”, – заявил Порошенко.
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Дякую всім, хто залишився небайдужим до спроби розпочати повернення України до часів Януковича — до політичних переслідувань опозиції. Ми з адвокатами щойно повернулися із Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій я сьогодні запрошений на допит. Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину. ⠀ Але в мене немає жодних ілюзій. Знову рішення суду не будуть виконані. Знову будуть виконуватися вказівки Банкової. ⠀ Володимире Олександровичу! Займіться функціями президента! Захищайте країну. Закріплюйте світову солідарність. Допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей. І не ставайте Януковичем. У нього дуже погане минуле. І майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему у спокої. Вони мають бути незалежними. Бо те, що ми чули на «плівках Труби» — це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин. Не займайтеся цим. Влада вміє єдине — давати видовище, по принципу «хліба і видовищ». Але нині прийшов час звітувати про виконану роботу. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського має прийняти рішення про індексацію пенсій. Його немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями. ⠀ Сьогодні нас тут багато зібралося людей, щоб продемонструвати: @europeansolidarity.official і українці нічого не бояться. Ми не дамо розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України на сумнозвісний Печерський суд.
В свою очередь, адвокат Порошенко – Игорь Головань уточнил, что его клиента сегодня будут допрашивать по делу о назначении судей.
“Касается оно (дело, – ред.) назначения судей. То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией”, – заявил адвокат.
Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає.
Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України.
Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії.
Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу.
Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу.
Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці.
Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка.
Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера.
Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.
Ранее ГБР опубликовало перечень уголовных производств, где фигурирует Петр Порошенко. Они касаются: “злоупотребления служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность”; влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года; вмешательства “в деятельность судей Окружного админсуда Киев со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации “Приват Банка”; перехода украинских кораблей через Керченский пролив; подписания Минских соглашений и прочего.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня на допрос в Государственное бюро расследований.
- Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.
- Адвокаты лидера политической партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко обжаловали решение суда о силовом приводе на допрос в ГБР.