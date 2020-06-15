Пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Киевский апелляционный суд в качестве свидетеля по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Сейчас в суде Порошенко отвечает на вопросы стороны защиты Януковича и уточняющие вопросы от судей.

Стоит отметить, что многие вопросы адвокатов Януковича суд снимает. Так, например адвокат Виталий Сердюк спросил Петра Порошенко: “За что вы так ненавидите украинский народ?”, “Является ли Байден вашим родственником, а именно кумом?” и тому подобные.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.