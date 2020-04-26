Об этом сообщается в материале издания “Украинская правда“.
Производство, в котором фигурируют бывшие представители власти, возбуждено по факту прохода украинских судов в украинских территориальных водах, впоследствии чего Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Керченском проливе обстреляли украинские корабли и незаконно похитили экипаж.
И.о. директора ГБР Александр Соколов сказал, что такое уголовное производства открыто по заявлению бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова во время пребывания на посту главы ведомства Романа Трубы.
Соколов сказал, что процессуальных решений в рамках производства не принимают.
“Подобные процессуальные решения (сообщение о подозрении и обвинение – ред.) не планируется принимать”, – сказал Соколов.
Кроме того, информацию подтвердили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Там сказали, что информация о возможном выдвижении подозрения является “явным фейком”.
Однако в Офисе генпрокурора объяснили, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но “пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит”.
- В декабре Государственное бюро расследование открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины, лидером партии “Европейская солидарность” Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.