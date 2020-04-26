В Государственном бюро расследований рассказали, что обвинять в государственной измене бывшего президента Петра Порошенко, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко не планируют.

Об этом сообщается в материале издания “Украинская правда“.

Производство, в котором фигурируют бывшие представители власти, возбуждено по факту прохода украинских судов в украинских территориальных водах, впоследствии чего Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Керченском проливе обстреляли украинские корабли и незаконно похитили экипаж.

И.о. директора ГБР Александр Соколов сказал, что такое уголовное производства открыто по заявлению бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова во время пребывания на посту главы ведомства Романа Трубы.

Соколов сказал, что процессуальных решений в рамках производства не принимают.

“Подобные процессуальные решения (сообщение о подозрении и обвинение – ред.) не планируется принимать”, – сказал Соколов.

Кроме того, информацию подтвердили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Там сказали, что информация о возможном выдвижении подозрения является “явным фейком”.

Однако в Офисе генпрокурора объяснили, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но “пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит”.