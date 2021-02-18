Сейчас в Украине наблюдается ситуация, когда люди времен президентства Виктора Януковича возвращаются на политическую арену из-за позиции нынешней власти.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, которого цитирует пресс-служба политсилы.

Политик вместе с женой Мариной Порошенко, семьями Героев Небесной Сотни, народными депутатами и активистами почтили память погибших майдановцев: возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

Порошенко напомнил, что уже прошло семь лет “с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей”.

“И спустя 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украиинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и на чью жизнь покушались”, – отметил Порошенко.

Он напомнил об открытии уголовного производства против Татьяны Черновол, которая в свое время “пережила покушение, выжила во время событий на Майдане”.

“Ее сегодня обвиняют, и эта власть пытается ее посадить. И многих других волонтеров, добровольцев, которые защищали и защищают наше государство, нашу честь и наше достоинство”, – подчеркнул Порошенко.

“Почему так произошло? Потому что сейчас вернулся к власти Антимайдан. Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судейской системой? Усилиями Зеленского. Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанию Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники “Беркута” и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти”, – добавил политик.

Он напомнил, что вчера Верховная Рада проголосовала за постановление, которым признала Революцию Достоинства ключевым моментом становления государства.

“Но судить надо не по словам, а по делам. Потому что фундаментом Революции Достоинства были европейские ценности, к которым, к сожалению, они не имеют никакого отношения. Это – свобода слова, верховенство права, демократия”, – заявил Порошенко.

“Нас – сила, мы – лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз в НАТО. Наше движение вперед по пути ценностей, который начала Революция Достоинства. И мы точно победим. Сегодня на этом святом месте мы это утверждаем”, – подытожил Порошенко.