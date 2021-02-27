Об этом шла речь во время телемарафона “Крым — это Украина”, информирует пресс-служба “ЕС”.
“У Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40-минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: “Вы не знаете, сколько там крымских татар, там их 300 тысяч, а еще миллион украинцев”. Именно так”, — рассказал Порошенко.
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная “Декларация Помпео” — документ в форме заявления для прессы государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео, в котором подтверждается непризнание аннексии полуострова Россией и провозглашается долгосрочная политика отказа признания ее претензий к территории, захваченную силой вопреки международному праву.
“Это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому что Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления”, — отметил Порошенко.
Пятый президент также ответил на заявления секретаря СНБО Алексея Данилова, утверждающего, что якобы до прихода действующей власти ничего не делалось для деоккупации Крыма. По мнению Порошенко, это — пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.
“Когда утверждается, что до 2019-го года ничего не делалось — разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь — ничего не было”, – возмущается Порошенко .
- Напомним, в пятницу, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- В связи с седьмой годовщиной захвата Крыма Россией госсекретарь США Энтони Блинкен и президента США Джо Байден выступили с официальными заявлениями в поддержку Украины.