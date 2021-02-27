Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко рассказал, как изменил представление 45-го президента США Дональда Трампа об оккупации Крыма во время личной встречи.

Об этом шла речь во время телемарафона “Крым — это Украина”, информирует пресс-служба “ЕС”.

“У Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40-минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: “Вы не знаете, сколько там крымских татар, там их 300 тысяч, а еще миллион украинцев”. Именно так”, — рассказал Порошенко.

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная “Декларация Помпео” — документ в форме заявления для прессы государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео, в котором подтверждается непризнание аннексии полуострова Россией и провозглашается долгосрочная политика отказа признания ее претензий к территории, захваченную силой вопреки международному праву.

“Это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому что Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления”, — отметил Порошенко.

Пятый президент также ответил на заявления секретаря СНБО Алексея Данилова, утверждающего, что якобы до прихода действующей власти ничего не делалось для деоккупации Крыма. По мнению Порошенко, это — пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.