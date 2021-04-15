П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенковітає нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції пов’язані, зокрема, з хакерською атакою SolarWinds та спробами втрутитися в американські президентські вибори.

“Байден в дії! Щиро вдячний нашим американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії”, — прокоментував Порошенко.

П’ятий президент переконаний, що ці санкції допоможуть зупинити ескалацію на кордоні й не лише.

“Нові санкції проти Росії, у тому числі за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні. Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави”, — додав він.

Лідер “ЄС” висловив думку, що Україна має в координації з іншими артнерами негайно приєднатися до американських санкцій єдиним фронтом.

“У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності Вільного світу. Світу, з яким пов’язуємо наше майбутнє”, — резюмував він.