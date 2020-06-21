Порошенко в интервью CNN: политические преследования разрушают демократию в Украине

Об этом Порошенко заявил в интервью Фариду Закария на телеканале CNN.

“Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, териториальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все – борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента”, – отметил Порошенко.

“Хочу воспользоваться этой возможности для того, чтобы выразить слова благодарности Соединенным Штатами. За то, что я, будучи президентом Украины, чувствовал ту важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов – как от демократов, так и от республиканцев. Поверьте – сегодня Украина является одной из самых про-американских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интерасах Соединенных Штатов”, – отметил Порошенко.

Ведущий Фарид Закария во время интервью также выразил сожаление Петру Порошенко в связи со смертью отца.