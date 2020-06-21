Украина и украинцы чувствуют и очень ценят мощную двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, а любые попытки ее поколебать играют в пользу Кремля.

Об этом Порошенко заявил в интервью Фариду Закария на телеканале CNN.

“Хочу воспользоваться этой возможности для того, чтобы выразить слова благодарности Соединенным Штатами. За то, что я, будучи президентом Украины, чувствовал ту важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов – как от демократов, так и от республиканцев. Поверьте – сегодня Украина является одной из самых про-американских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интерасах Соединенных Штатов”, – отметил Порошенко.

“Начиная от моего первого визита в Конгресс США. 18 сентября 2014 как представитель многомиллионного украинского народа почувствовал ту мощную и чрезвычайную поддержку Конгресса на основе двухпартийности. Я думаю, что тогда Украина объединяла Соединенные Штаты. Украинская борьба объединяла и республиканцев, и демократов в их твердой поддержке свободы, демократии и верховенства права как основных ценностей демократического общества. И я совсем не исключаю, что это точно в интересах России – запустить такой сценарий, что “Украина против Трампа”, или “Украина против Байдена”, или “Украина против Обамы”. Поверьте, Украина – за Украину. И Украина – за Соединенные Штаты. И вот это не в интересах России”, – убежден пятый президент.

Он также подчеркнул, что никогда не чувствовал давления или попытки влиять со стороны американских партнеров.

“Мой абсолютно четкий ответ – нет, никогда! Я могу сказать, что ни президент Обама или вице-президент Байден, ни президент Трамп или вице-президент Пенс никогда не производили никакого давления на меня”, – отметил Порошенко.