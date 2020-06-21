Об этом Порошенко заявил в интервью Фариду Закария на телеканале CNN.
“Хочу воспользоваться этой возможности для того, чтобы выразить слова благодарности Соединенным Штатами. За то, что я, будучи президентом Украины, чувствовал ту важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов – как от демократов, так и от республиканцев. Поверьте – сегодня Украина является одной из самых про-американских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интерасах Соединенных Штатов”, – отметил Порошенко.
“Начиная от моего первого визита в Конгресс США. 18 сентября 2014 как представитель многомиллионного украинского народа почувствовал ту мощную и чрезвычайную поддержку Конгресса на основе двухпартийности. Я думаю, что тогда Украина объединяла Соединенные Штаты. Украинская борьба объединяла и республиканцев, и демократов в их твердой поддержке свободы, демократии и верховенства права как основных ценностей демократического общества. И я совсем не исключаю, что это точно в интересах России – запустить такой сценарий, что “Украина против Трампа”, или “Украина против Байдена”, или “Украина против Обамы”. Поверьте, Украина – за Украину. И Украина – за Соединенные Штаты. И вот это не в интересах России”, – убежден пятый президент.
Он также подчеркнул, что никогда не чувствовал давления или попытки влиять со стороны американских партнеров.
“Мой абсолютно четкий ответ – нет, никогда! Я могу сказать, что ни президент Обама или вице-президент Байден, ни президент Трамп или вице-президент Пенс никогда не производили никакого давления на меня”, – отметил Порошенко.
- 19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
- Порошенко заявил, что опубликованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.
- Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.
- После публикации пленок в американской прессе появились сообщения о том, что Владимир Зеленский снова стал фигурантом в американском предвыборном соперничестве между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
- 21 мая Комитет Сената Конгресса США запросил документы о работе Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена, в украинской энергетической компании Burisma.
- Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена на то, чтобы разъединить наши страны.